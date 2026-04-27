美しい妻と5歳の息子を持つエリート建築士が、悪性腫瘍で余命3ヶ月と宣告され、絶望の底に突き落とされた。そんな夫に妻は……。

【映像】「お風呂一緒にどう？」誘惑する美人妻（桜井日奈子）

4月24日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。 国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。 ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。

大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働く高坂葵（白洲迅）は、重要な再開発事業のコンペに向けてリーダーを任されるエリート建築士。プライベートでも「大好きな妻。可愛い息子。夢だった建築の仕事。僕は、本当に幸せな人生を送っている」と心の中で噛み締めるほど、絵に描いたような幸せな家庭を築いていた。

しかし、多忙を理由にスルーしていた健康診断の再検査を受けたところから、歯車が狂い始める。渋々向かった病院で、「高坂さんはすでにステージ4で、悪性腫瘍の転移、がん化が認められます」と非情な宣告を受けたのだ。

驚きのあまり言葉を失う葵に対し、医師はさらに手術が困難な状況であること、「余命は約3ヶ月」という残酷な現実を告知した。 まだ31歳という若さでの宣告に、葵は「家族が、いるんです。困ります。息子は5歳で、まだまだ父親が必要で……」と涙を浮かべて訴える。

現実を受け入れられないまま、葵は夜遅くに帰宅した妻の美月（みづき・桜井日奈子）に「俺、がんなんだ……」と泣き崩れて告白。美月は「一緒に治そう。私たちは、病気になんて負けない」と優しく抱きしめるが、その口元は不気味に歪む。

絶望の中で必死に前を向こうとする葵だが、一番の理解者であるはずの妻は、裏で恐るべき本性を隠し持っていた。 美月の冷酷な裏切りに葵がいつ気付くのか、今後も目が離せない。