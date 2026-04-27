1児の母・神田うの、春巻きの皮で作った簡単ピザ公開「真似したい」「とろとろチーズが美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの神田うのが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。春巻きの皮で作った簡単ピザを公開した。
【写真】51歳美人タレント「具の並べ方が丁寧」彩り美しい簡単春巻の皮ピザ
神田は「最近リールでよく流れてくる春巻きの皮を使った簡単春巻きピザ作ってみたよー材料並べて〜」とコメントし、フライパンに春巻きの皮を敷き、その上にチーズ、トマト、スナップエンドウを乗せた焼く前の写真を公開。
続けて、チーズが溶け出来上がったピザも披露し「アレンジして作りましたがパリパリで美味しかったのでまた作ろーっと」とつづっている。
これらの投稿に、ファンからは「真似したい」「彩りが綺麗」「とろとろチーズが美味しそう」「具の並べ方が丁寧」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「具の並べ方が丁寧」彩り美しい簡単春巻の皮ピザ
◆神田うの、簡単春巻きの皮ピザ公開
神田は「最近リールでよく流れてくる春巻きの皮を使った簡単春巻きピザ作ってみたよー材料並べて〜」とコメントし、フライパンに春巻きの皮を敷き、その上にチーズ、トマト、スナップエンドウを乗せた焼く前の写真を公開。
◆神田うのの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「真似したい」「彩りが綺麗」「とろとろチーズが美味しそう」「具の並べ方が丁寧」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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