前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）が２６日（日本時間２７日）、同チーム３人目となるノーヒットノーランを達成。米紙が大きく報じた。

ダブルヘッダーのため短縮試合（７回制）となったランカスター戦で先発したバウアーは７回８４球を投げて許したのは１四球のみ。７奪三振の快投で１３―０でノーヒッターとなった。

米「ニューヨークポスト」紙は「トレバー・バウアー、ダックス戦でノーヒットノーランを達成後、批判者たちに皮肉を言う…『もう終わった選手だ』」との記事を配信。試合後、バウアーは自身のＸ（旧ツイッター）に「トレバー・バウアーは本当にひどい。もう終わった選手だ」と皮肉を込めて投稿していた。

記事によれば２００１年５月２５日のロッド・ヘンダーソン、２３年７月１８日のロバート・ストックに続いてダックス史上３人目の快挙だという。

約５年ぶりの米国復帰となったバウアーは開幕戦で登板しこの日が２戦目だった。

記事は「バウアーは、２０２２年に性的暴行の疑惑で１９４試合の出場停止処分を受けた後、メジャーリーグへの復帰を目指してきた。彼はこの疑惑を強く否定しており、刑事訴追も受けていない。彼はメキシコと日本でプロ選手としてプレーした経験があるが、どのＭＬＢ球団も彼をメジャーに復帰させるチャンスを与えていない」とした。

米国での快投を続けていけば、右腕の悲願である夢舞台復帰もあるかもしれない。