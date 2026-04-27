演技経験のないロヒンギャ難民200名が出演した映画。物語を牽引する本物の姉弟が「シンプルに天才」だった『LOST LAND／ロストランド』【監督 藤元明緒 インタビュー】

演技経験のないロヒンギャ難民200名が出演した映画。物語を牽引する本物の姉弟が「シンプルに天才」だった『LOST LAND／ロストランド』【監督 藤元明緒 インタビュー】