【「オクトのバルーンチャレンジ」・「スネイルのぶとばした～い！」・「トードのソウルホッパー」・「ピラルクのマネーラッシュ」】 4月27日 正式リリース 価格：各599円

MUTANは、Nintendo Switch/Steam用カジュアルゲーム「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」の4作を本日4月27日に正式リリースした。価格は各599円。

今回正式リリースされた4作品は、3人の「バスター」と1人の「モンスター」に分かれて遊ぶ3vs1の非対称型パーティゲーム「グーニャモンスター」の派生タイトル。それぞれ「グーニャモンスター」のキャラクターが主役となって活躍するカジュアルパーティゲームで、シンプルな操作ゆえに手軽に遊べ、幅広い層が楽しめる作品となっている。

正式リリースに伴い、新たな遊び要素として2人プレイモードが実装。協力や対決など、1人プレイモードとはまた違った遊びを楽しめる。なお2人プレイモードはオフラインのみとなる。

【グーニャモンスター(Goonya Monster)派生カジュアルゲーム 紹介映像】

今回のリリースを記念して、「グーニャモンスター」を含めた全5タイトルが合計3,000円以内で購入できるお得なセールが開催されるほか、公式Xにてプレゼントキャンペーンも実施される。

「オクトのバルーンチャレンジ」

空から降ってくるソウルを絶妙なバランス感覚で受け止め続けるカジュアルゲーム。

空から降ってくるたくさんのソウルを落とさないように狙いを定めてバルーンを放ち、器のバランスを保ち続ける。ソウルを7つ取りこぼすか、500m以上の落下をするとゲームオーバーとなる。

2人協力プレイモードでは、「グーニャモンスター」シリーズの主人公「オルカ」が登場。左右に動き回るようになった器のバランスを2人で保ち続け、仲良くさらなる高みを目指そう。

キャラクター紹介

オクト

CV：野上 翔

控えめな性格の10歳の男の子。重度のネコ好きで、ネコのこととなるととても興奮してしまう。ぐーにゃんのネコっぽい見た目に釣られ、バトルに参加することになる。

□「オクトのバルーンチャレンジ」Switch版のページ

□「オクトのバルーンチャレンジ」Steam版のページ

「スネイルのぶっとばした～い！」

本作では、徐々にスピードアップするステージでアンデッドを撃ったりかわしたりして進む。アンデッドにぶつかってしまったり、石に躓いたりするとライフが減る。ライフがゼロになるとゲームオーバー。ゲージが溜まったらボムで敵や障害物を一掃できる。行く手を阻むアンデッドたちをぶっとばすのかかわすのかといったとっさの判断力が試される。

2人対戦モードでは、「グーニャモンスター」よりピラルクが登場。道中で強化アイテムを奪ったり、タックルで場外へ吹き飛ばしたりできる。相手よりも強くなって、最後に待ち受けるボス戦へ挑もう。

キャラクター紹介

スネイル

CV：逢田 梨香子

普段はマイペースでおっとりした不思議ちゃんだが、バトルが大好きだという好戦的な一面も。生まれながらに攻撃的な性質を持っており、そのため両親からはきつく躾けられてきた。

□「スネイルのぶっとばした～い！」Switch版のページ

□「スネイルのぶっとばした～い！」Steam版のページ

「トードのソウルホッパー」

本作は、特製のホッピングマシンにまたがって難所を乗り越え、仲間を救うために頂上を目指す、ひやひやホッピングアクション。跳躍のために角度を調整し、タイミングを計って跳ぼう。

本作ではイージーとハード、2種類のモードを用意。難易度に関わらず、油断していると一瞬で振り出しに戻ることもある。

また2人対戦モードでは、本作の元凶であるアネモネが登場。ホッピングを巧みに扱い、時間内に相手よりも多くのコインを集めよう。相手に勢いよくぶつかり、コインを奪い取ることも戦略のうちの1つ。

キャラクター紹介

トード

CV：杉田 智和

ズボラな性格だが、いざという時には頼りになる科学者（ウェポンオタク）。過去には対モンスター用のウェポン開発を行っており、そのためソウルシューターやギアについて詳しい。

□「トードのソウルホッパー」Switch版のページ

□「トードのソウルホッパー」Steam版のページ

「ピラルクのマネーラッシュ」

本作はコインを集めてショッピングする、散財が加速する爆買い系ランゲーム。敵のグーや火の玉といった様々な障壁を乗り越えていく。

チェックポイントではスキルやアイテムを購入できる。集めたコインで買い物をして、戦略的にハイスコアを目指そう。

2人対戦モードでは、「グーニャモンスター」よりピラルクの義理の弟・クリオネが登場。アイテムなどを駆使して、制限時間内に多くのコインを集めていく。相手を踏みつけると、相手が集めたコインを奪うこともできる。

キャラクター紹介

ピラルク

CV：ファイルーズあい

快活で運動神経が良く、勝ち気でプライドが高い女の子。お買い物好きでおしゃれと散財が趣味。実は良い家柄のお嬢様だが、家庭でのいざこざがストレスとなり散財している説もある。

□「ピラルクのマネーラッシュ」Switch版のページ

□「ピラルクのマネーラッシュ」Steam版のページ

GW期間限定！ まとめ買いがお得な正式リリース記念セール実施

4月27日から、「グーニャモンスター」、「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶっとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」の5タイトルが、合計金額4,376円のところ、期間中2,999円で買えるお得なセールが実施される。

なお個別でもセール価格で購入できる。セール期間はタイトル、プラットフォームによって異なる。

【「オクトのバルーンチャレンジ」・「スネイルのぶっとばした～い！」・「トードのソウルホッパー」・「ピラルクのマネーラッシュ」】

セール期間：Steam版/Switch版 4月27日～5月10日

【グーニャモンスター】

セール期間

・Steam/Switch版：4月27日～5月10日

・PS5版：4月22日～5月6日

※セール期間は変更になる可能性がある

豪華声優陣の寄せ書き色紙が抽選で貰えるキャンペーンを実施中！

グーニャモンスター公式Xでは正式リリースを記念して、グーニャモンスター声優寄せ書きサイン色紙が抽選で1名に当たるプレゼントキャンペーンが実施中。

※応募の際は、公式Xにございます該当キャンペーンポストの応募規約を必ずご確認ください。

VTuber2名によるゲームリレー配信が5月5日に開催決定

正式リリースを記念して、VTuberアリステティア・ランフィールさんと小江戸熒さんによるMUTAN公式リレー配信が5月5日20時から行なわれる。

配信では「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶっとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」の1人プレイモードをそれぞれ2タイトルずつ実況予定。

□共同Youtubeチャンネルのページ

□アリステティア・ランフィールさんのX

□小江戸熒さんのX

※配信予定は変更になる可能性がある。最新の情報はXにて案内される。