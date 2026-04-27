元TBS山本里菜アナ、へそ出しライブ参戦コーデ披露「美シルエットに釘付け」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーが4月25日、自身のInstagramを更新。ライブを訪れた際のコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】31歳元TBSアナ「ウエスト細い」色白素肌チラリのへそ出しコーデ
山本アナウンサーは「愛してやまないaespaのライブへ」とつづり、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の東京ドーム公演を訪れた際の姿を公開。黒のミニ丈Tシャツにデニムを合わせ、応援うちわやペンライトを手にしたショットを披露した。ミニ丈のトップスからはおへそがちらりとのぞいている。「前回の代々木よりさらにパワーアップしてた！東京ドームだから音も良くて めちゃくちゃよかった！」とライブの感想をつづり、「シルエットの神様aespa 何回も美シルエットを崇めさせていただきました」と興奮気味に報告している。
この投稿には「ウエスト細い」「ガチの推し活スタイルに親近感わく」「美シルエットに釘付けです」「デニム姿も似合う」「スタイル抜群」「めっちゃ可愛い」「全力のライブ参戦服で最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元TBSアナ「ウエスト細い」色白素肌チラリのへそ出しコーデ
◆山本里菜アナ、へそ出しトップスのライブコーデ公開
山本アナウンサーは「愛してやまないaespaのライブへ」とつづり、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の東京ドーム公演を訪れた際の姿を公開。黒のミニ丈Tシャツにデニムを合わせ、応援うちわやペンライトを手にしたショットを披露した。ミニ丈のトップスからはおへそがちらりとのぞいている。「前回の代々木よりさらにパワーアップしてた！東京ドームだから音も良くて めちゃくちゃよかった！」とライブの感想をつづり、「シルエットの神様aespa 何回も美シルエットを崇めさせていただきました」と興奮気味に報告している。
◆山本里菜アナの投稿に反響
この投稿には「ウエスト細い」「ガチの推し活スタイルに親近感わく」「美シルエットに釘付けです」「デニム姿も似合う」「スタイル抜群」「めっちゃ可愛い」「全力のライブ参戦服で最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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