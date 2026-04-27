本拠地カブス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球で6-0の勝利に貢献した。7回に12試合ぶり6号となるソロ。ドジャース公式SNSは、いわゆる「大谷ルール」に苦言を呈していた敵将を痛烈に煽った。

5-0の7回先頭の第4打席。大谷はカブス2番手ミルナーが内角低めに投じた球を強振した。米中継のデジタル表示ではストライクゾーンの縁にかかる際どい投球。左中間へ伸びた打球はフェンスを越え、瞬く間に場内は熱狂の渦と化した。

ドジャース公式Xはダイヤモンドを一周する大谷を捉えた映像を公開。文面には「Ohtani rule（オオタニルール）？ Ohtani rules（オオタニが支配する）」と記した。カブスのクレイグ・カウンセル監督が数日前にいわゆる「大谷ルール」に疑問を呈したことに対する皮肉と見られる。

議論の的となっているのは、投打の同時出場を可能にする規定や、二刀流選手が投手枠に含まれないロースター上の特例だ。カウンセル監督が、実質的にドジャースの投手枠が一つ増えていることについて「私には理解できない」と発言したと複数の米メディアが報道。「おそらく最も奇妙なルールだろう。たった1つのチームのために存在しているようなものなのだから」と暗にドジャースを批判したという。

公式アカウントの痛烈な投稿に、日米ファンから「公式がめちゃくちゃ煽ってて好き」「気を付けて、相手チームの監督は泣いちゃうかも」「中の人はこれを待っていたな」「公式さん最高」「名言でた！」「公式さん煽り方つよくて草www」と称賛の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）