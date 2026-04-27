「印象的」だったアイオニック5 N

ポルシェのGT部門責任者はAUTOCARに対し、今後の電動スポーツカーには疑似的なマニュアル・トランスミッションが搭載される可能性があると語った。EVの運転の「楽しさ」を高めることができるためだ。

【画像】次期718を予告？ ポルシェ初の本格電動スポーツカー【ポルシェ・ミッションRコンセプトを詳しく見る】 全33枚

アンドレアス・プレウニンガー氏は、EVのヒョンデ・アイオニック5 Nを運転した際、その疑似MTのリアルさが「非常に印象的」で、同車の運転で得た「最大の収穫」だったとしている。



ポルシェ・ミッションRコンセプト

ヒョンデのシステムは、従来の内燃機関車と同様に「擬似」的な回転域を使用してパワーを伝えており、ステアリングホイール付属のパドルを使ってギアチェンジが可能だ。エンジンの回転音を再現した音も車内に流れる。

プレウニンガー氏は、ヒョンデ独自のエンジンシミュレーションと、それが車両本体の自然な操作感と相まって生み出すフィーリングこそが、高性能EVの成功の鍵だと述べた。

運転の没入感を高めるために

そのようなシステムにポルシェ特有のステアリングやブレーキペダルのフィーリングを組み合わせれば、非常に没入感のあるクルマを作り出せるかもしれない。

「わたし達（ポルシェGT部門）は自動車オタクであり、ドライビングの没入感をどう高めるかという議論は常に交わされています。誰もが意見を持っているため、議論はしばしば白熱しますが、それこそがイノベーションを生み出すのです」とプレウニンガー氏は言う。

この発言は、ランボルギーニのステファン・ヴィンケルマンCEOが最近AUTOCARに対して述べた見解とは対照的だ。ヴィンケルマン氏は、同様のシステム開発には関心がないと示唆し、「リアルではないものは望ましくありません。少なくとも、それがわたしの認識です」と語っていた。