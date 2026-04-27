“Iカップの新星”山田あい、ビキニから美バスト溢れる「週プレ」登場
【モデルプレス＝2026/04/27】グラビアアイドルの山田あいが、27日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」19＆20号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】22歳グラドル、圧巻美ボディ披露
山田は、ゴージャスボディで熱視線を浴びる“Iカップの新星”。1st写真集「Ohaa〜i」（ワニブックス）が発売中だ。
今号では、麦わら帽子を被り、アイスを頬張る無邪気な姿を公開。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
今号の表紙は溝端葵。そのほか、山崎あみ、瀧山あかね、花咲楓香、波崎天結、成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】22歳グラドル、圧巻美ボディ披露
◆山田あい、美バスト溢れる
山田は、ゴージャスボディで熱視線を浴びる“Iカップの新星”。1st写真集「Ohaa〜i」（ワニブックス）が発売中だ。
今号では、麦わら帽子を被り、アイスを頬張る無邪気な姿を公開。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
◆表紙は溝端葵
今号の表紙は溝端葵。そのほか、山崎あみ、瀧山あかね、花咲楓香、波崎天結、成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉らが登場する。（modelpress編集部）
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