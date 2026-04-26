【金色のガッシュ！！】もこもこルームウェアコレクションが登場！
アニメ作品のルームウェアや雑貨を展開する「Palude」と『金色のガッシュ！！』のコラボレーションが決定！ 2026年4月27日(月) 11：00 〜 2026年5月25日(月) 23：59の間予約を受け付け、2026年9月上旬以降お届けされる予定だ。
＞＞＞ルームウェアコレクションをチェック！（写真30点）
雷句誠原作の大ヒットコミック『金色のガッシュ！！』は、天才ゆえに孤独な中学生の高嶺清麿が魔物の少年ガッシュ・ベルと出会ったことで魔界での激しいバトルに巻き込まれることになる、ファンタジーアクション。2003年には全国フジテレビ系で『金色のガッシュベル！！』というタイトルでアニメ化。2022年からは続編となる『金色のガッシュ！！2』が各電子書店にて配信された。
そんな『金色のガッシュ！！』が日常に寄り添うもこもこコレクションになって登場。やさしさとぬくもりのあるガッシュの世界観をもこもこ素材に落とし込んだアイテムが揃っている。
商品ラインナップは、「ルームウェアプルオーバー（ユニセックス）」「ルームウェアロングパンツ（レディース／メンズ）」「ガッシュヘアバンド」「キャンチョメヘアキャップ」「ブラゴのブランケット」「ふかもこキーホルダー」「ウマゴンふかもこキーホルダー」「ふかもこぐるみ」「ビクトリームのメロン型ポーチ」「ウォンレイとリィエンの恋ポーチ」。
そして、『金色のガッシュ！！』の商品を税込み7700円以上購入の方には、〈フレークシールセット〉がプレゼントされるノベルティキャンペーンも実施される。
ガッシュたちと一緒に、ゆったりとしたおうち時間を楽しんで。
（C）MAKOTO RAIKU
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雷句誠原作の大ヒットコミック『金色のガッシュ！！』は、天才ゆえに孤独な中学生の高嶺清麿が魔物の少年ガッシュ・ベルと出会ったことで魔界での激しいバトルに巻き込まれることになる、ファンタジーアクション。2003年には全国フジテレビ系で『金色のガッシュベル！！』というタイトルでアニメ化。2022年からは続編となる『金色のガッシュ！！2』が各電子書店にて配信された。
商品ラインナップは、「ルームウェアプルオーバー（ユニセックス）」「ルームウェアロングパンツ（レディース／メンズ）」「ガッシュヘアバンド」「キャンチョメヘアキャップ」「ブラゴのブランケット」「ふかもこキーホルダー」「ウマゴンふかもこキーホルダー」「ふかもこぐるみ」「ビクトリームのメロン型ポーチ」「ウォンレイとリィエンの恋ポーチ」。
そして、『金色のガッシュ！！』の商品を税込み7700円以上購入の方には、〈フレークシールセット〉がプレゼントされるノベルティキャンペーンも実施される。
ガッシュたちと一緒に、ゆったりとしたおうち時間を楽しんで。
（C）MAKOTO RAIKU
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