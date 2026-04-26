激痛だけじゃない？ 『心筋梗塞』の初期症状と危険なサインとは【医師監修】

心筋梗塞は、突然発症し命に関わることもある疾患ですが、初期症状がわかりにくいケースも少なくありません。一般的にイメージされる「激しい胸の痛み」だけでなく、胃の不快感や倦怠感など、一見すると別の不調と見分けがつきにくい症状として現れることもあります。そのため、受診が遅れてしまうこともあります。この記事では、見逃されやすい初期症状の特徴と、受診の判断基準、緊急時の対応についてわかりやすく解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心筋梗塞の初期症状｜見逃されやすいサインとその理由

心筋梗塞の症状は、必ずしも「激しい胸の痛み」として現れるわけではありません。見逃されやすいサインを知っておくことが、早期発見への近道となります。

みぞおちの痛みや胃の不快感との混同

心筋梗塞の初期症状として、みぞおち付近の痛みや胃のむかつき感が現れることがあります。このような症状は、胃炎や逆流性食道炎（ぎゃくりゅうせいしょくどうえん）などの消化器系のトラブルと混同されやすく、受診が遅れる原因になることがあります。

特に下壁梗塞（かへきこうそく：心臓の下側の部分が障害を受けるタイプ）では、腹部症状が前面に出ることが多いとされています。市販の胃薬を飲んでも症状が改善しない、安静にしていても痛みが続く、という場合は、消化器系以外の原因を疑う必要があります。

心臓の下側は胃と隣接しているため、異常が直接胃の不調として感じられやすいことに加え、神経の経路が近いことによる『関連痛』が原因となることもあります。

女性や高齢者に特有の非典型的な症状

女性や高齢の方では、典型的な「胸の激痛」ではなく、倦怠感（けんたいかん）・顎の痛み・背中の痛み・強い疲労感といった非典型的な症状が現れることがあります。このため、心筋梗塞の発見が遅れるリスクが高いとされています。

女性は閉経後にエストロゲン（女性ホルモン）の保護作用が低下し、動脈硬化が進みやすくなります。更年期以降は心血管疾患のリスクが上昇するため、身体のサインに敏感でいることが大切です。高齢の方では神経機能の変化から痛みを感じにくくなることがあり、無症状のまま心筋梗塞が進行する「サイレント梗塞」のリスクも念頭に置く必要があります。

心筋梗塞の初期症状｜受診の判断基準と緊急対応

心筋梗塞が疑われる症状が出た場合、自己判断で様子を見るのは大変危険です。受診のタイミングと緊急時の対応を事前に知っておくことが、命を守ることにつながります。

迷ったら119番｜初動対応の重要性

心筋梗塞の疑いがある場合、「少し様子を見よう」という判断は禁物です。心筋（心臓の筋肉）は一度壊死すると元に戻らないため、発症から治療開始までの時間が短いほど、ダメージを最小限に抑えられます。「胸が痛い」「冷や汗が止まらない」「息ができない」といった症状が続く場合は、すぐに119番に連絡することが重要です。

救急車を待つ間は、楽な姿勢（多くの場合は半座位）で安静を保つことが推奨されています。衣服がきつい場合は緩め、本人が意識を失った場合にはAED（自動体外式除細動器）の使用や心肺蘇生法（CPR）の実施が求められることもあります。周囲の方が冷静に行動できるよう、日頃から基本的な応急処置の知識を持っておくことも大切です。

心筋梗塞が疑われる場合に受診すべき診療科

心筋梗塞が疑われる場合は、循環器内科または心臓内科への受診が適切です。これらの診療科では、心電図検査・心臓超音波検査・血液検査（トロポニン値や心筋酵素の測定）などを通じて、心筋へのダメージを確認することができます。

症状が軽い・断続的であるなど、緊急性が低いと感じられる場合でも、早めに医療機関を受診することが望まれます。「念のため診てもらった結果、異常なし」であれば安心できますし、万が一異常があった場合には早期治療へとつなげることができます。気になる症状がある方は、かかりつけ医に相談することから始めるのもひとつの方法です。

まとめ

心筋梗塞は、初期症状・前兆・左腕のしびれなど、さまざまなサインを通じて身体が発するSOSです。症状の背景にある仕組みを理解し、「いつもと違う」と感じたとき迷わず行動に移すことが命を守ることにつながります。本記事を参考に、気になる症状がある方はまず循環器内科や内科への受診をご検討ください。定期的な検査と日々の生活習慣の管理を通じて、心臓の健康を長く守り続けていただくことを願っています。

参考文献

国立循環器病研究センター「心筋梗塞 (Myocardial infarction: MI) とは」

国立循環器病研究センター「狭心症（Angina pectoris: AP）とは」

厚生労働省「狭心症・心筋梗塞などの心臓病（虚血性心疾患）」

日本生活習慣病予防協会「心筋梗塞」