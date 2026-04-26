名古屋のソウルフード「あんかけスパ」の再現レシピを紹介！ ケチャップを炒めるひと手間が生むコクと、たっぷり黒コショウが味の決め手

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『名古屋のソウルフード あんかけスパ 【密造料理祭2026】 【ナースロボタイプT】』というかわうそさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

物体Bさん主催【密造料理祭2026】の参加動画です

投稿者のかわうそさんが、名古屋の名物「あんかけスパ」を作ります。少し前に名古屋に行った際、他の物を食べてお腹いっぱいになり食べられなかった未練を晴らしたいとのことです。

まずは具材をカット。玉ネギとピーマンとベーコンを細切りにしました。

次にパスタを茹でます。塩分濃度はおよそ1.5%です。

ソース用に茹で汁を取っておいたら、1分長めに茹でた麺を流水で締めます。

続いてソース作り。まずはケチャップを炒めて酸味を飛ばします。

ケチャップを炒め終わったらウスターソース、コンソメ、だしの素で味付け。混ざったら水分（ゆで汁と水）を入れて煮込み、ニンニク少々を加えて水溶き片栗粉でとろみをつけます。黒コショウを沢山かけたらソースのできあがりです。

次は炒め工程。フライパンにラードを引いて具材を塩コショウで炒めます。好みによりますが、少し食感が残るくらいがいいとかわうそさん。

野菜の次は同じくラードでパスタを炒めました。

パスタの上に具材を盛り付けたら、囲むようにあんかけソースを回しかけます。

追いコショウで仕上げたら、あんかけスパの完成です！ うまみのしっかりしたソースに、ラードで炒めた具材とパスタが抜群に合うのだとか。粉チーズをかけるとさらに美味しくなるそうです。

食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。材料の分量は動画の概要欄に詳しくあります。また、本動画は様々な既存料理を再現する『密造料理祭2026』というニコニコ動画内の投稿祭の参加作品です。他の動画にも興味が湧いてきたという方は、ぜひチェックしてみてください。

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