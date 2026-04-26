Image: 日本オリバック株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

リモコンを探すのがいつのまにか日常の小さなストレスになっていました。テレビ、エアコン、照明--それぞれのリモコン操作が、ちょっと味気ないのも正直なところです。

そんな感覚に共感いただける方にぜひ知ってほしい製品。それが杖をひと振りするだけで家電を動かす「カイミラの魔法の杖リモコン」です。

杖を振るだけで家電が動く-13種のジェスチャー操作

Image: 日本オリバック株式会社

「カイミラの魔法の杖リモコン」の操作は、一言で言えば「杖の動きで命令する」仕組み。回転させる、上下左右に振る、先端を前後に押し出す、軽くたたくなど、13パターンのジェスチャーを内蔵の加速度センサーが精密に読み取ります。

Image: 日本オリバック株式会社

ドアノブを捻るように杖をゆっくり90°回せば音量が変わり、素早くシュッと振れば別の機能が走る。操作が正確に認識されると杖が振動し、手元でその成否がわかる仕組みです。

Image: 日本オリバック株式会社

慣れるまで多少の練習は必要ですが、身体で覚える操作はボタンを押すよりずっと記憶に残りやすいかもしれません。

テレビやエアコンなど家電を操作できる魔法の杖！誰でも、簡単に、魔法使い気分 9,735円 【数量限定 25％OFF】カイミラの魔法の杖リモコン 1点 商品をチェックする

1本で家中をコントロールする学習リモコンの実力

Image: 日本オリバック株式会社

この杖の本質は、外見より中身にあると言えます。テレビの電源ON/OFF・音量・チャンネル切り替え、エアコン、照明、オーディオ--赤外線通信方式の家電であれば、幅広い機器の赤外線コードを学習。（※対応しない機器もあります）

Image: 日本オリバック株式会社

13のジェスチャーにどの家電のどの操作を割り当てるかは、使う人が自由に設定可能。操作有効範囲はおよそ10mで、リビングの家電をダイニングから操作するといったことも難なくこなし、対応家電の操作をこの1本に集約できます。

イギリス発、約100カ国で愛されたブランドの背景

Image: 日本オリバック株式会社

「カイミラの魔法の杖リモコン」を世に出したのは、イギリスのThe Wand Company Ltd.です。約10年前に日本に上陸した当初、発売初日に1,000本が即日完売し、テレビにも取り上げられました。

Image: 日本オリバック株式会社

その後、日本での販売は惜しまれながら終了したものの、根強い人気からネットオークションやフリマアプリで長年取引が続いていたとのこと。現在は世界約100カ国（※メーカー調べ）で販売されており、日本でも待望の再登場となりました。

Image: 日本オリバック株式会社

寝室で本を読み終えたとき、起き上がらずに杖をひと振りして照明を消す。週末の夜に映画を観ながら、音量をそっとひとひねりで調整するー。

このユニークな1本で毎日の暮らしをちょっとアップグレードしてみたい方、ぜひ以下リンクよりチェックしてみてください。

テレビやエアコンなど家電を操作できる魔法の杖！誰でも、簡単に、魔法使い気分 9,735円 【数量限定 25％OFF】カイミラの魔法の杖リモコン 1点 商品をチェックする

【初めての方限定】先着100名｜500円OFFウェルカムクーポン 配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：500円OFF ※お一人様1回限りです。 ※初回限定クーポンは、CoSTORYで初めてご購入いただく方のみが対象です。 ※すでにCoSTORYの会員登録をお済みの方にはさらにお得なクーポンを配布しています。4月16日配信のメールマガジンをご確認ください。 ※他のクーポンコードや割引キャンペーンとの併用はできません。 ※クーポンを利用して購入した商品をキャンセル・返品された場合、クーポンの再発行や返還はいたしかねます。 ※クーポンの換金や、第三者への譲渡・転売は固くお断りいたします。 ※限定数に達し次第、有効期間内であってもクーポンはご利用いただけなくなります。 ※上限に達し次第、本ページにて終了の旨を告知いたします。 ※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。予めご了承ください。

＞＞テレビやエアコンなど家電を操作できる魔法の杖！誰でも、簡単に、魔法使い気分

Image: 日本オリバック株式会社

Source: CoSTORY