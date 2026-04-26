【来週の風、薫る あらすじ】看護婦養成所一期生が集結 出された課題とは
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第5週「集いし者たち」が、4月27日から5月1日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
トレインドナースになることを目指して看護婦養成所の一期生として集まったのは、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）をはじめ、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）と、年齢も生い立ちも異なる個性豊かな面々。
校長の梶原（伊勢志摩）と舎監の松井（玄理）のもと寮生活が始まるが、バーンズ先生（エマ・ハワード）の来日が遅れていて、看護の授業は始まらない。そのかわり、到着までの間に、ある課題が出される。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第5週／4月27日（月）〜5月1日（金）放送
トレインドナースになることを目指して看護婦養成所の一期生として集まったのは、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）をはじめ、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）と、年齢も生い立ちも異なる個性豊かな面々。
校長の梶原（伊勢志摩）と舎監の松井（玄理）のもと寮生活が始まるが、バーンズ先生（エマ・ハワード）の来日が遅れていて、看護の授業は始まらない。そのかわり、到着までの間に、ある課題が出される。
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