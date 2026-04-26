ボートレース若松のG3「オールレディースサッポロビールカップ」は26日、準優3レースを実施する5日目を迎える。

【9R】

＜1＞渡辺優美 バランス取れていい。どちらかといえば出足の方がいい。伸びはバックでは小野生さんと変わらなかった。

＜2＞前田紗希 前半は回り過ぎで旋回で流れていた。合えばバランス型でいい。

＜3＞中谷朋子 3日目まで出足はもう一つだったけど回転が上がってチルトを下げたら出足が良くなった。

＜4＞土屋千明 4日目は合わせ切れなかった。合えば出足が抜群で伸びは普通。スタートは本当に難しい。

＜5＞神里琴音 4日目は出足が少し良くなってきた感じがする。足は全体に普通よりちょっといい。安定板が付いていた方が調整はしやすかった。

＜6＞喜井つかさ もうちょっと舟が返って来てほしかった。悪くはないけどペラを合わせ切れていない。

【10R】

＜1＞三浦永理 足はいい。安定板がない方が回ってからの足がいい。伸びも悪くない。ペラの微調整。

＜2＞川野芽唯 本体を組み直したりペラもいろいろやったが変わらず普通。前を走れば乗れるが、後ろを走ると乗れなくて波に弱い。

＜3＞小野生奈 バックの足は渡辺優選手と変わらなかった。渡辺優選手がいいエンジンなら自分の行き足から伸びはいいかも。

＜4＞魚谷香織 ピット離れが劣勢な感じがしたし、道中もターンを外していた。スタートは行けている方なので、いいエンジンだとは思う。

＜5＞米丸乃絵 乗り心地は前半よりもマシになっていたが、この足では面白くない。波に入ると良くない。本体整備も考える。

＜6＞今井裕梨 体感が重いしスタートが届いていなかった。合っていない。

【11R】

＜1＞西橋奈未 4日目はいい調整ができた。行き足とバックの伸びがいいしバランスが取れている。調整が合えばスタートも行ける。

＜2＞小芦るり華 調整は合ってきている感じかな。自分の評価は普通。体感と足のバランスを取りたい。伸びる気配はない。

＜3＞山本梨菜 動きは悪くない。展示タイムが出ているし、伸びはいい。

＜4＞湯浅紀香 出足も悪くなく水をつかんで進んでいる感じはある。直線はいい人にはやられるが、下がることはない。

＜5＞西村歩 4日目は足が良くなっていたと思う。伸びはもうちょっとだが出足は良くなっていると思う。

＜6＞落合直子 伸びが良くなったと思ったら、出足がなくなる。出足が良ければ、伸びが弱い。