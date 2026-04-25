「自分たちにとって何が大事か」４連敗→３連勝の広島。指揮官が明かす好循環「本当に良い勉強になった」
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTで、一時期は４連敗と低迷していた広島だが、ここに来て調子を上げている。
黒星が４つ並んだあと、PK戦勝利の１試合を含む２連勝を飾り、迎えた４月25日のWEST第12節でＣ大阪とホームで対戦。12分に先制を許したが、86分に相手のオウンゴールで試合を振り出しに戻すと、90＋３分には木下康介がPKを決めて逆転。２−１で競り勝った。
これで３連勝を達成。試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「試合を追うごとに良くなっている、そういう手応えはあった」と明かし、「もちろん、そこに勝ちがつながることで、自分たちにとって何が大事か、と。本当に良い勉強になった試合でした」と振り返る。
「やっぱりインテンシティだったり、球際だったり、そういうところをきちっとやることができれば、必ず結果につながるし、自信を掴めます」
勝ちながら改善を図り、さらに向上していく。今の広島は好循環を生み出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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黒星が４つ並んだあと、PK戦勝利の１試合を含む２連勝を飾り、迎えた４月25日のWEST第12節でＣ大阪とホームで対戦。12分に先制を許したが、86分に相手のオウンゴールで試合を振り出しに戻すと、90＋３分には木下康介がPKを決めて逆転。２−１で競り勝った。
「やっぱりインテンシティだったり、球際だったり、そういうところをきちっとやることができれば、必ず結果につながるし、自信を掴めます」
勝ちながら改善を図り、さらに向上していく。今の広島は好循環を生み出しているようだ。
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