コレステロールを下げる〈グルコマンナン〉で脂肪排出！『刺身こんにゃくと鯛のサラダ』

さっぱりとした味わいで、体にもやさしい刺し身こんにゃく。主成分のグルコマンナンは、余分なコレステロールや脂肪の排出を助ける働きがあり、食生活を整えたいときに取り入れたい食材です。

そんな刺し身こんにゃくを、刺し身と合わせてちょっと華やかなサラダ仕立てに。にんじんドレッシングを合わせれば、彩りとコクが加わって、おつまみにもぴったりです！

コレステロールを下げる『グルコマンナン』

こんにゃくは約97％が水分で、それを除くとほとんどがグルコマンナンという食物繊維。食物繊維は腸内で余分なコレステロールや脂肪を包み込んで、体外に排出してくれる働きがあります。しかも糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする働きや、便秘改善効果もあるので、コレステロールや中性脂肪値が気になる人はもちろん、肥満や便秘の人にもおすすめです。

また弾力ある歯ごたえのため、必然的によくかんで食べることに。中性脂肪やコレステロール値が高いのは、食べすぎが原因の場合も。よくかむことで満腹中枢が刺激されて、食べすぎ防止、肥満予防になります。

『こんにゃくと刺身のサラダ』のレシピ

刺し身は好みの魚でOK。ドレッシングの酢もコレステロールを下げます！

材料（2人分）

刺し身こんにゃく……50g

鯛の刺し身（さく）……50g

グリーンカールの葉……2枚（60g）

黄パプリカ……1/5個（30g）

〈A〉

にんじんのすりおろし……大さじ1（15g）

オリーブオイル……大さじ1と1/2

酢……小さじ2

にんにくのすりおろし……少々

塩……小さじ1/3

こしょう……適宜

作り方

（1）グリーンカールは一口大にちぎって水にさらし、水けをきる。刺し身こんにゃくは水けをきってさっと洗う。鯛、パプリカは薄切りにする。

（2）器に（1）を盛り合わせ、混ぜ合わせた〈A〉をかける。

彩りもきれいで、さっぱりと味わえる一皿。ヘルシーに楽しみたいときに、ぜひ取り入れてみてください。

新谷 友里江ニイヤ ユリエ 料理家 料理家・祐成二葉氏のアシスタント、祐成陽子クッキングアートセミナーの講師を経て独立。２児の母で、自身の育児経験から、離乳食、幼児食のメニュー、レシピ提案に力を入れている。

作りやすく、野菜たっぷりの家庭料理とおうちおやつを中心に、いつもの料理をちょっとした組み合わせの変化で楽しめるアイデアレシピが得意。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈コレステロールを下げる献立〉

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（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈コレステロールを下げる献立〉より）