カニもマグロも躍る初夏宴！ ススキノデパート「初夏の総力祭」

記事ポイント ススキノデパートで6月30日まで70分・90分の期間限定ショートプランを展開毎週月曜・金曜は本マグロ解体ショーを開催し、刺身や藁焼きを提供北海道各地の旬を集めたエリアジャックや企業向けコースも用意 ススキノデパートで6月30日まで70分・90分の期間限定ショートプランを展開毎週月曜・金曜は本マグロ解体ショーを開催し、刺身や藁焼きを提供北海道各地の旬を集めたエリアジャックや企業向けコースも用意

北海道の食材をぎゅっと集めた、初夏限定のにぎわい。

札幌・ススキノの「ススキノデパート」では、2026年6月30日(火)まで総力祭を開催しています。

紅ズワイガニ食べ放題付きのショートプランに加え、目の前で豪快にさばく本マグロ解体ショーや、北海道各地の旬を楽しめるエリアジャックも揃います。

ススキノデパート「初夏の総力祭」





開催期間：2026年6月30日(火)まで店名：ススキノデパート所在地：北海道札幌市中央区南5条西2丁目2 サイバーシティビル2F営業時間：16：45〜22：00（ラストオーダー 21：50、最終入店 20：30）電話番号：011-206-4175公式サイト：

店内には魚介や惣菜がずらりと並び、北海道の旬を一度に味わえる食のテーマパークのような空気感。

今回は、時間をぎゅっと絞った新プランやライブ感たっぷりの解体ショーなど、初夏のおでかけ気分を盛り上げる企画がそろいます。

ショートプラン





70分プラン：平日 6,800円（税込）、土日祝・祝前日 7,900円（税込）90分プラン：平日 7,800円（税込）、土日祝・祝前日 8,900円（税込）内容：紅ズワイガニ食べ放題付きオプション：ドリンク・アイス食べ飲み放題 ＋1,650円（税込）オプション：毛ガニ・花咲ガニ・イバラガニ食べ放題 ＋4,400円（税込）通常120分プラン：平日 8,800円（税込）、土日祝・祝前日 9,900円（税込）プレミアムプラン：平日 17,600円（税込）、土日祝・祝前日 18,700円（税込）

山のように積み上がった紅ズワイガニが目を引く、華やかな食べ放題プラン。

ショートプランは滞在時間を70分または90分に絞ることで、価格を抑えながら海鮮ビュッフェを楽しめます。

プレミアムプランでは、ジャンボタラバ蟹、本ズワイ蟹、大トロ、A4和牛、サーモンいくら丼なども食べ放題に加わります。

本マグロ解体ショー





毎週月曜と金曜に行われる、ライブ感あふれる名物イベント。

目の前で巨大な本マグロをさばき、その場で刺身や藁焼きとして提供するため、ねっとりとした身のうまみや香ばしい表面の風味までダイレクトに味わえます。

包丁が入る音や立ちのぼる藁の香りも重なり、夕食の時間をエンターテインメントとして楽しめる演出です。

エリアジャック

3月：網走メニュー例：流氷明けゆで毛ガニ、オホーツクサーモンの藁焼き4月：旭川近郊メニュー例：鶏半身揚げ、富良野産アスパラ天ぷら5月：小樽メニュー例：しゃこ天、シャコ握り、余市ワイン

北海道の街ごとの旬を追いかける、月替わり企画。

毛ガニの濃厚な甘み、アスパラ天ぷらの軽やかな歯ざわり、しゃこの個性的なうまみなど、その土地ならではの味をススキノにいながら楽しめます。

エリアごとにテーマが変わるので、時期を変えて訪れる楽しみがあります。

企業向けプラン

予約方法：電話予約のみ利用条件：4名以上の企業利用限定満喫コース（4〜9名）：1人 9,800円（税込）満喫コース（10〜15名）：1人 8,800円（税込）満喫コース（16名以上）：1人 8,800円（税込）＋幹事無料内容：120分食べ放題＋飲み放題（カニ無し）贅沢コース（10〜15名）：1人 9,800円（税込）贅沢コース（16名以上）：1人 8,800円（税込）＋幹事無料内容：120分食べ放題＋飲み放題＋1人1本いばらカニ4L付き

歓送迎会や会食に使いやすい、人数別の宴会プラン。

120分の食べ放題と飲み放題をベースに、贅沢コースでは1人1本のいばらカニ4Lも付くため、特別感のある会にも向いています。

16名以上では幹事無料になるのも、グループ利用にはうれしい設計です。

短時間で海鮮を満喫したい日にも、にぎやかな食体験を楽しみたい夜にも寄り添う今回の企画。

北海道各地の旬を一度に味わえるのも、ススキノならではの醍醐味です。

カニや本マグロ、地域食材を囲んで、初夏の札幌グルメを堪能したい人にぴったり。

ススキノデパート「初夏の総力祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. ショートプランはいつまで利用できますか？

A. 70分・90分のショートプランは2026年6月30日(火)までの期間限定です。

毎月上限人数に達すると終了する場合があります。

Q. 本マグロ解体ショーはいつ開催されますか？

A. 解体ショーは期間中の毎週月曜と金曜に開催されます。

解体した本マグロは刺身や藁焼きで提供されます。

Q. 企業向けプランはどうやって予約しますか？

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