ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が２５日、都内で発売している３ｒｄ写真集「天職」（集英社）の囲み取材に応じ、見どころを語った。

石田はグループからの卒業を発表しており、今作は「卒業写真集」となる。約２年ぶりの写真集発売で「３冊目を出すことが決まってとてもうれしかった。本当にお姉さんになったなと思いました。自信作です」と胸を張った。

今回の見どころを「お姉さんショットが多い」と明かし、シンガポールのリゾート地の開放的な雰囲気の中で、ランジェリーやビキニ姿などを収めた。「お尻がたくさん出ているのが挑戦したポイント。胸よりはお尻かなと思っています」と大人なカットをアピールした。

５月３１日には、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）で卒業コンサートを開催する。「（秋元康総合プロデューサー）から天職というタイトルをいただいた時は本当にうれしかった。個人的に自分の天職はアイドルだと思っている。アイドル以外のお仕事はきっと難しいだろうなと思っていた」と振り返り、「ＳＴＵ４８に入って９年間いろんなことがあって、悩んだり立ち止まる瞬間もたくさんあったけど９年間楽しく、最高のアイドル人生を過ごせた」と笑顔を見せた。