セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×8×15cm

種類：全4種（イーヨー、ピグレット、プー、ティガー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、春らしいモチーフといっしょの「プー」と仲間たちのぬいぐるみが登場。

全長約8×8×15cmと小ぶりなサイズ感で、ちょこんと座っている姿もかわいい！

モチーフは、アートを切り取ったようなタッチで表現されています。

「イーヨー」「ピグレット」「プー」「ティガー」の4種類がラインナップ☆

イーヨー

優しい表情が印象的な「イーヨー」のぬいぐるみ。

「イーヨー」の頭の上には緑色の鳥の姿が☆

そんな頭の上にいる鳥の姿を見守っている「イーヨー」の姿にほっこりと癒やされます。

ピグレット

トレードマークでもある大きな耳がチャーミングな「ピグレット」のぬいぐるみ。

「ピグレット」は手に大きな一輪のお花を持っています。

ちょこんとお座りしながらお花を持つポーズに注目です☆

プー

トレードマークの赤いシャツを着た「プー」のぬいぐるみもラインナップ。

「プー」は大好物のハチミツが入ったハニーポットを抱えています。

お鼻にハチがとまった、遊び心あふれるデザインも魅力的です。

ティガー

いつも元気いっぱいな「ティガー」のぬいぐるみ。

両手をお腹に添える仕草で展開されます。

「ティガー」のしっぽには、カラフルな蝶々が☆

お部屋に飾るのはもちろん、さまざまなシーンでぬい撮りも楽しめるディズニープライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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