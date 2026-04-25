春らしいモチーフと一緒におすわり！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約8×8×15cm
種類：全4種（イーヨー、ピグレット、プー、ティガー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、春らしいモチーフといっしょの「プー」と仲間たちのぬいぐるみが登場。
全長約8×8×15cmと小ぶりなサイズ感で、ちょこんと座っている姿もかわいい！
モチーフは、アートを切り取ったようなタッチで表現されています。
「イーヨー」「ピグレット」「プー」「ティガー」の4種類がラインナップ☆
イーヨー
優しい表情が印象的な「イーヨー」のぬいぐるみ。
「イーヨー」の頭の上には緑色の鳥の姿が☆
そんな頭の上にいる鳥の姿を見守っている「イーヨー」の姿にほっこりと癒やされます。
ピグレット
トレードマークでもある大きな耳がチャーミングな「ピグレット」のぬいぐるみ。
「ピグレット」は手に大きな一輪のお花を持っています。
ちょこんとお座りしながらお花を持つポーズに注目です☆
プー
トレードマークの赤いシャツを着た「プー」のぬいぐるみもラインナップ。
「プー」は大好物のハチミツが入ったハニーポットを抱えています。
お鼻にハチがとまった、遊び心あふれるデザインも魅力的です。
ティガー
いつも元気いっぱいな「ティガー」のぬいぐるみ。
両手をお腹に添える仕草で展開されます。
「ティガー」のしっぽには、カラフルな蝶々が☆
お部屋に飾るのはもちろん、さまざまなシーンでぬい撮りも楽しめるディズニープライズ。
セガプライズの『くまのプーさん』 ぬいぐるみ スプリングVer.は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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