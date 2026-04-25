

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年生まれ、兵庫県出身。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』『チェリーナイツ』『ぼくと三本足のちょんぴー』『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週プレNEWSオリジナル漫画『堀田エボリューション』のデジタルコミック第1〜2巻発売中





2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第35回は、取材で耳にした"堀田エボリューションの評価"について語ります。

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少し前のことになりますが、僕が週刊SPA!で毎週連載している漫画『今日も嫁が見つからない。』の取材で、かなり多くの中高年のおじさんたちに居酒屋で飲みながら話を聞く機会がありました。

この作品は、ある日突然、婚約者から別れを告げられた僕が、日本全国を舞台に本気で婚活に挑むという内容です。マッチングアプリやSNS、結婚相談所など、考えうるあらゆる手段を使って嫁を探し回る、実体験ベースのノンフィクション婚活漫画になります。

話を取材に戻しますが、そのとき出会ったおじさんたちに、こんな質問をしてみたんです。

「僕のこれまでの作品で、いちばん面白かったのはどれですか？」と。

すると驚いたことに、答えは全員一致で『堀田エボリューション』でした。口々に「すごく面白い」と言われて、本当に予想外で、思わず耳を疑いましたね。



『堀田エボリューション』デジタルコミック第2巻発売中



というのも、正直なところ、『堀田エボリューション』を称賛する声は、これまであまり僕の耳に入ってきていなかったんです。だからこそ、率直にうれしかったです。

その話を担当編集者との打ち合わせで伝えたところ、「先生、何を言ってるんですか。当たり前じゃないですか。失礼ですけど、堀田はめちゃくちゃ面白いですよ。冗談じゃないです」と、なぜかスイッチが入ってしまい、そのまましばらく熱のこもった大演説が続きました（笑）。

今年3月には、『堀田エボリューション』（ヤングジャンプコミックス／集英社）の第2巻がデジタルコミックとして発売されました。一話完結ではなく連続した物語なので、コミックでまとめて読んでいただいたほうが、より楽しんでもらえる作品なんじゃないかなと思っています。

僕は、自分が実際に見聞きしたことしか漫画にできません。

だから、もし婚活の末に本当に嫁が見つかるようなことがあれば、『堀田エボリューション』にも何かしら影響が出る......かもしれませんね（笑）。

《つづく》



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）デジタルコミック第2巻





撮影／山本佳吾