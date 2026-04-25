諏訪部順一が語る『黄泉のツガイ』の魅力！「グイグイ引き込まれる作品」
『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く、シリーズ累計600万部突破の幻怪ファンタジー『黄泉のツガイ』が、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの豪華布陣で待望のTVアニメ化。この春、ついに放送がスタートした。数奇な運命を背負う双子の兄妹・ユルとアサを軸に、謎と怪奇が渦巻く”ツガイバトル”が幕を開ける。
本作で影森ジンを演じる諏訪部順一へのインタビューが到着。出演決定時の心境や作品の印象、そしてキャラクターへの向き合い方について語ってもらった。
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――本作への参加が決まった際のご感想と、原作や台本を読まれて感じた作品の印象をお聞かせください。
諏訪部：出演決定の連絡が来た時はとてもうれしかったです。『黄泉のツガイ』も緊張と緩和のバランスが秀逸で、小気味良いですね。この物語はこの先どうなっていくのか？ どんな結末を迎えるのか？ グイグイ引き込まれる作品だと思います。
――諏訪部さんが演じる影森ジンについて、キャラクターの魅力や推しポイント、またご自身と似ていると感じる部分があれば教えてください。
諏訪部：原作を最新まで読み、明かされている情報から彼の背景を理解し、それをもとに人物像を構築しました。詳細に関しては企業秘密で（笑）。ジンの魅力を感じるポイントは、むしろ私が知りたい情報です。演技の糧になりますので、ぜひ作品ファンの皆様から教えていただきたい！
――ジンを演じるにあたって意識されたことや役作りのポイント、収録時のディレクション、実際に演じてみてのご感想をお聞かせください。
諏訪部：演技プランについては、進行中の作品ですので回答は控えさせていただきたく思います。ネタバレやミスリードをしたくないので。キャラクターとして言葉をアウトプットする時は客観的に向き合っていないので、ジンを「演じてみて」の感想というものは浮かんでこないんですよね。恐縮です。
■ツガイは単なる道具のような存在ではない
――契約しているツガイ・愛ちゃん＆誠くんの魅力とジンとの関係性、さらにアサやガブちゃん、ユルとの関係性や掛け合いについての印象を教えてください。
諏訪部：ツガイは単なる道具のような存在ではなく、それぞれが意思を持っているのが良いですね。見た目も能力もそれぞれ個性的で、物語を派手に彩る素晴らしいエッセンスになっていると思います。ジンと自身のツガイとの関係性は……どうなのでしょうね？ 自分の見解は秘密です。
ユルもアサもとても真っ直ぐな心を持った人だと思います。そして、悩みながらも、自分で選んだ道を真っ直ぐに進んで行く強さも持っています。好感が持てる二人ですね。それぞれとジンとの掛け合いは、現時点での距離感に合わせてニュアンスに違いが。早くユルにも警戒心を解いてもらいたいものです（笑）。
――第1話・第2話の見どころや東村襲撃の印象、アニメ化によって際立った魅力、そして今後の注目ポイントとファンへのメッセージをお願いします。
諏訪部：原作をリスペクトしつつ、アニメーションとしての表現にもこだわった作品だと思います。何はともあれ、継続視聴よろしくお願いいたします。まだまだ制作進行中の作品ですので、息長く応援していただけますと幸いです。
作品の核心に触れる部分については多くを語らなかった諏訪部だが、その言葉の端々からは、進行中の物語を大切に届けたいという強い思いが感じられる。『黄泉のツガイ』がこの先どのような展開を見せるのか、引き続き注目していきたい。
本作で影森ジンを演じる諏訪部順一へのインタビューが到着。出演決定時の心境や作品の印象、そしてキャラクターへの向き合い方について語ってもらった。
――本作への参加が決まった際のご感想と、原作や台本を読まれて感じた作品の印象をお聞かせください。
諏訪部：出演決定の連絡が来た時はとてもうれしかったです。『黄泉のツガイ』も緊張と緩和のバランスが秀逸で、小気味良いですね。この物語はこの先どうなっていくのか？ どんな結末を迎えるのか？ グイグイ引き込まれる作品だと思います。
――諏訪部さんが演じる影森ジンについて、キャラクターの魅力や推しポイント、またご自身と似ていると感じる部分があれば教えてください。
諏訪部：原作を最新まで読み、明かされている情報から彼の背景を理解し、それをもとに人物像を構築しました。詳細に関しては企業秘密で（笑）。ジンの魅力を感じるポイントは、むしろ私が知りたい情報です。演技の糧になりますので、ぜひ作品ファンの皆様から教えていただきたい！
――ジンを演じるにあたって意識されたことや役作りのポイント、収録時のディレクション、実際に演じてみてのご感想をお聞かせください。
諏訪部：演技プランについては、進行中の作品ですので回答は控えさせていただきたく思います。ネタバレやミスリードをしたくないので。キャラクターとして言葉をアウトプットする時は客観的に向き合っていないので、ジンを「演じてみて」の感想というものは浮かんでこないんですよね。恐縮です。
■ツガイは単なる道具のような存在ではない
――契約しているツガイ・愛ちゃん＆誠くんの魅力とジンとの関係性、さらにアサやガブちゃん、ユルとの関係性や掛け合いについての印象を教えてください。
諏訪部：ツガイは単なる道具のような存在ではなく、それぞれが意思を持っているのが良いですね。見た目も能力もそれぞれ個性的で、物語を派手に彩る素晴らしいエッセンスになっていると思います。ジンと自身のツガイとの関係性は……どうなのでしょうね？ 自分の見解は秘密です。
ユルもアサもとても真っ直ぐな心を持った人だと思います。そして、悩みながらも、自分で選んだ道を真っ直ぐに進んで行く強さも持っています。好感が持てる二人ですね。それぞれとジンとの掛け合いは、現時点での距離感に合わせてニュアンスに違いが。早くユルにも警戒心を解いてもらいたいものです（笑）。
――第1話・第2話の見どころや東村襲撃の印象、アニメ化によって際立った魅力、そして今後の注目ポイントとファンへのメッセージをお願いします。
諏訪部：原作をリスペクトしつつ、アニメーションとしての表現にもこだわった作品だと思います。何はともあれ、継続視聴よろしくお願いいたします。まだまだ制作進行中の作品ですので、息長く応援していただけますと幸いです。
作品の核心に触れる部分については多くを語らなかった諏訪部だが、その言葉の端々からは、進行中の物語を大切に届けたいという強い思いが感じられる。『黄泉のツガイ』がこの先どのような展開を見せるのか、引き続き注目していきたい。
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