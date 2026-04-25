40代の共働き夫婦で、貯蓄は「600万円」です。「老後には2000万円必要」と聞くたび不安になるのですが、同世代の家庭はどれくらい貯めているのでしょうか？

2人以上の世帯の平均貯蓄額は1984万円

総務省統計局の「家計調査報告 貯蓄・負債編 2024年（令和6年）」によると、2024年における「2人以上の世帯」の平均貯蓄額は1984万円でした。2018年以降は右肩上がりで金額が増えています。なお中央値は1189万円で、年間収入は656万円でした。

さらに対象を絞って、「勤労者世帯」で見ると平均貯蓄額は1579万円です。中央値は947万円で、年間収入は790万円でした。勤労者世帯の方が年間収入は高くなっています。

平均値のみを見ると、どちらのケースでも平均貯蓄額が1500万円超であり、今回の「600万円」は少ない水準といえます。

しかし平均値は極端に高い数値や低い数値が存在するときに、その数値に全体が引っ張られてしまう傾向があり、実情を反映していないことが珍しくありません。

実際、2人以上の世帯全体の世帯分布を詳しく見ると、平均値の1984万円を下回る世帯が約3分の2も存在していることが分かりました。



40代の世帯では平均貯蓄額は1314万円

今回のケースでは40代の共働き世帯が登場します。そこで40代における貯蓄現在高も見てみましょう。

同じ統計によると、年代別の平均貯蓄現在高は表1の通りです。

表1

年齢階級 貯蓄現在高 40歳未満 867万円 40～49歳 1314万円 50～59歳 1798万円 60～69歳 2659万円 70歳以上 2441万円

出典：総務省統計局「家計調査報告 貯蓄・負債編 2024年（令和6年）」を基に筆者作成

40～49歳の世帯では、平均貯蓄額が1314万円でした。40歳未満と比較すると高いですが、50歳以上と比較すると数百万～1000万円以上低い数値です。

ただし、1314万円は平均値です。中央値が分からないため、今回のケースの600万円が全体の中でとりわけ低い額になるかは断定できません。



貯蓄額600万円で老後生活は大丈夫？

総務省統計局の「家計調査年報（家計収支編）2024年（令和6年）結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯において、平均的な非消費支出と消費支出の合計額は、28万6877円でした。

年金を含む収入は25万2818円であり、収支バランスはマイナス3万4058円です。このマイナスが毎月発生する場合、600万円を取り崩していけば約176ヶ月（約14.6年間）持つ計算になります。

この計算を基に、仮に65歳からカウントするならば80歳前後までしかマイナス分をおおよそカバーできません。病気や事故にともなう医療費・介護費などを踏まえると、貯蓄600万円では心許ないといえるでしょう。

ただし、収支バランスは世帯により異なるため、実際にはプラスの世帯も存在し得ます。そのため貯蓄が600万円しかなくても、当面は工面できるケースも考えられます。



総務省統計局の調査によると40代の平均貯蓄額は1314万円

総務省統計局の調査によれば、世帯主が40代の世帯における平均貯蓄額は1314万円です。今回のケースの600万円より高い水準ですが、あくまで平均値であり、中央値はさらに低い可能性があります。

現時点で貯蓄額が600万円しかなくても、今後は増えていくかもしれません。収支バランスは世帯により異なる点もあることを踏まえると、現時点で600万円しかないからといって、過度にあせる必要はないと考えられます。



出典

総務省統計局 家計調査報告 貯蓄・負債編 2024年（令和6年）平均結果の概要（二人以上の世帯）（1～3、10ページ）

総務省統計局 家計調査年報（家計収支編）2024年（令和6年）結果の概要（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー