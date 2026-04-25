子どもが小学生になるタイミングで働き方を見直そうか悩んでいます。正社員を続けている人はどれくらいいるのでしょうか？

小学生になるタイミングで働き方に悩む理由とは？

お子さんが小学生になると、保育園のように長時間預かってもらえる環境と異なり、放課後の過ごし方を自分で考える必要が出てきます。多くの家庭では学童保育を利用しますが、預かり時間が限られていたり、長期休みの対応が難しかったりすることもあります。

そのため、これまでフルタイムで働いていた方でも、仕事と子育ての両立に不安を感じやすくなります。例えば、急な体調不良や学校行事への対応など、柔軟な時間の確保が求められる場面が増えます。この変化が「働き方を見直すべきではないか」という悩みにつながります。



正社員を続けているママはどれくらいいるのか

厚生労働省の統計を見ると、お子さんが小学生の家庭でも正社員として働いている母親は一定数いますが、割合としてはパートなどの非正規雇用と比べるとやや少ない傾向があります。

特に第一子が小学校に上がるタイミングで働き方を変える人も多く、正社員からパートへ切り替えるケースも見られます。これは、時間の自由度を優先したいという理由が大きいです。

ただし、近年は在宅勤務やフレックスタイム制度の普及により、正社員のまま柔軟に働く人も増えています。つまり、「正社員を続ける人は少数派」というわけではなく、環境次第で選択肢として十分現実的であると言えます。



正社員を続けるメリットと大変さ

正社員を続ける大きなメリットは、安定した収入とキャリアの継続です。毎月の収入が安定していると、教育費や将来の貯蓄の計画が立てやすくなります。また、長く働き続けることで昇給や昇進の可能性も広がります。

一方で、時間の制約が大きいことはデメリットです。フルタイム勤務の場合、学童のお迎え時間に間に合わないことや、残業が難しいといった問題が出てきます。このような状況が続くと、仕事と家庭の両立に強いストレスを感じることもあります。



自分に合った働き方を選ぶために大切な視点

働き方を見直す際は、「周りがどうしているか」より、「自分にとって何が大切か」を基準に考えることが大切です。例えば、収入の安定か、お子さんと過ごす時間の確保か、何を重視するかによって働き方は変わります。

また、一度働き方を変えた後に再び正社員に戻るのは簡単ではない場合もあります。そのため、短期的な負担だけで判断せず、長期的なキャリアや家計の見通しも考慮することが大切です。

小学生になるタイミングは大きな転機ですが、働き方に「正解」はありません。自分と家族にとって無理のない選択をしながら、必要に応じて柔軟に見直していくことが、結果的に長く安定して働き続けるコツと言えるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー