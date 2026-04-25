46年前の今日、東京・銀座の路上で1億円の現金が発見されるという衝撃的な事件が起きた。このニュースは瞬く間に日本中を駆け巡り、落とし主をめぐるさまざまな憶測が飛び交うなど、列島はまさに熱狂の渦に包まれた。この出来事をきっかけに、4月25日は「拾得物の日」となった。

拾い主となったトラック運転手の大貫久男さん（当時42歳）は、後に、この1億円が幸福をもたらしたかどうかは、自らの人生が終わったときに答えが出るだろう、と述べている。日本中が注目した「一億円拾得事件」を振り返る。

「古新聞だろう」と荷台に放り込んだ

1980年4月25日18時頃、トラック運転手の大貫久男さんは、銀座3丁目の昭和通り沿いで、ガードレールの上に置かれた風呂敷包みを見つけた。新聞紙がのぞいていたため古紙の束だと思い込み、「町内会の回収に出そう」と荷台に載せて帰宅したという。

自宅に戻り、中身を確認した妻は茫然自失。包まれていたのは、1000万円の札束が10個、合計1億円もの大金であった。当時は、年末ジャンボ宝くじの1等賞金が3000万円だった時代。その3倍以上の現金が路上に放置されていたのである。

大貫さんはすぐに警察へ届け出たが、翌日には実名で報道され、一夜にして時の人となった。

「おまえは殺されるぞ」--連日100件の脅迫電話

報道が過熱すると、大貫さんのもとには「おまえは殺されるぞ」「よくも俺の金を持っていったな」といった脅迫やいたずら電話が殺到。多い日では1日に100件にも上ったという。「表に出せない選挙資金」「株の仕手戦の資金」など、メディアでは連日お金の出どころについて憶測が飛び交い、大貫さんは不安な日々を過ごした。

当時の法律では、落とし物が半年間持ち主不明の場合、拾得者の所有となる（現在は3か月）。日本中が固唾（かたず）をのんで見守る中、発見から半年が経過するその日まで、結局持ち主は現れなかった。大貫さんは税金を控除した約6600万円を、防弾チョッキを着用して受け取ったと伝えられている。

大金を手にした後も、大貫さんの生活は堅実であった。約3700万円でマンションを一括購入した以外は貯蓄や生命保険に回し、トラック運転手の仕事を続けた。ギャンブルなどには一切手を出さず、2000年に亡くなるまで、趣味の釣りとテニスを楽しみ、晩酌を愛する穏やかな日々を送ったという。

真相は今も謎のまま

では、1億円の落とし主は一体誰だったのであろうか。株の仕手戦資金や政治家の裏金など、さまざまな憶測が飛び交い、後年になってからも複数の証言が報じられたが、真相は今なお昭和史の大きな謎として残されている。

もし今日、路上で不審な包みを見かけたら、あなたはどうするだろうか。