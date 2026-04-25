57歳・井森美幸、地元・群馬で巨人戦の始球式に登場 変わらぬ美貌全開に称賛の声「自然な綺麗さ」「いつまでもかわいい」「若いし美しい」

57歳・井森美幸、地元・群馬で巨人戦の始球式に登場 変わらぬ美貌全開に称賛の声「自然な綺麗さ」「いつまでもかわいい」「若いし美しい」