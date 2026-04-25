57歳・井森美幸、地元・群馬で巨人戦の始球式に登場 変わらぬ美貌全開に称賛の声「自然な綺麗さ」「いつまでもかわいい」「若いし美しい」
巨人ファンとしても知られるタレントの井森美幸（57）が22日、自身の出身県でもある群馬・前橋市の敷島公園野球場で開催された「巨人×中日」戦の始球式に登場。同球団の公式インスタグラムでも始球式を務める井森の写真が公開され、反響が集まっている。
【写真】「自然な綺麗さ」「若いし美しい」地元・群馬での始球式での写真が公開された井森美幸
投稿では、「#ぐんま大使 #井森美幸 #皆川岳飛 #ファーストピッチ #ナイスピッチング」とのハッシュタグとともに、ユニフォームとド派手なオレンジ色のパンツでいきいきとグラウンド内で躍動する計6枚のショットが公開された。
この写真を見たファンからは「しかし若いなぁ〜」「井森さん若いし美しい！」「俺よりジャイアンツファン歴の長い勝利の女神」「井森さん変わらんな〜」「いつまでもかわいい」「井森さんすごくカッコ良かったです」「グラウンド入るとき出るとき終わったときもベンチに一礼。ほんとの野球好きだと再認識しました」「自然な綺麗さやね、礼儀も素晴らしい」「57歳まだまだお若いですね」など、変わらぬ美貌に称賛の声が多数寄せられている。
【写真】「自然な綺麗さ」「若いし美しい」地元・群馬での始球式での写真が公開された井森美幸
投稿では、「#ぐんま大使 #井森美幸 #皆川岳飛 #ファーストピッチ #ナイスピッチング」とのハッシュタグとともに、ユニフォームとド派手なオレンジ色のパンツでいきいきとグラウンド内で躍動する計6枚のショットが公開された。