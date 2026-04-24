冷凍とは思えない高クオリティな商品がそろう「無印良品」のご飯もの。ここでは、無印良品好きなESSEベストフレンズ101メンバーいちおしの冷凍おにぎり2品を、お米を愛してやまない料理研究家・しらいのりこさんが実食。その魅力をレポートします。さらに、しらいさん大絶賛の新商品3つもご紹介。

無印良品の冷凍食品は「ご飯もの」に注目

新商品も続々登場している、無印良品の冷凍食品。なかでもおにぎりや世界の料理がそろうご飯ものは、お米料理研究家のしらいのりこさんも太鼓判！

【写真】家に常備したい無印良品の冷凍おにぎり

●老若男女が大好きな味度100％

無印良品の「かしわめしのおこわおにぎり」は、甘辛く炊いた鶏肉とゴボウを合わせ、炊き込みご飯に。

「もち米とうるち米をミックスしたバランスがすごくいい！」（しらいさん）

「1個ずつレンチンし、子どもの塾前の補食に」（ESSEベストフレンズ101・大森智美さん）

・80g×5個 ￥590

●冷蔵庫に常備しておきたい度90％

「あさりと昆布のおこわおにぎり」は、うま味たっぷりのあさりと昆布を合わせたおにぎり。

「ご飯半膳分と、食べやすいサイズも秀逸。常備しておきたいおいしさですね」（しらいさん）

「腹もちがよく、食事にもおやつにも大活躍」（ESSEベストフレンズ101・久世よう子さん）

・80g×5個 ￥590

クオリティ高すぎな新商品3選

無印良品では、世界各国のフードも人気。しらいさんも大絶賛の異国情緒あふれる新商品をチェック！

●スパイスと辛さの本格度95％

「チキンビリヤニ」は、バスマティライスに、クミンなど数種類のスパイスに漬けて焼いた鶏肉を添えて。

「遠慮のない辛さとパラパラご飯がまるでお店！」（しらいさん）

・1人前 ￥790

●お肉のしっとり度85％

「シンガポールチキンライス」は、鶏のスープで炊いたジャスミンライスに蒸し鶏をのせた、シンガポールの屋台料理。

「鶏がプリプリ！ 現地の屋台が目の前に広がるよう」（しらいさん）

・1人前 ￥790

●冷食とは思えないクオリティ度85％

「タンドリーチキン＆サフランライス」は、鶏肉をスパイスとヨーグルトに漬けてから焼き、サフランライスに合わせて。

「家でこの味が食べられるのは、“見事”のひと言」（しらいさん）

・1人前 ￥790

※ ​この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください。