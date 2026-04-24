16歳・黒川想矢、アニメで10歳役を担当し「おじさんを感じないかな？」
俳優の黒川想矢（16）、堀越麗禾（14）が24日、都内で行われた劇場アニメ『ARCO／アルコ』の公開初日舞台あいさつに出席した。
【全身ショット】美脚スラリ！ノースリドレスで登場した堀越麗禾
本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANEL協賛、NEON配給で、世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジー。
物語の舞台は、気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、ある日、虹色に輝く謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツをまとい、タイムトラベル能力を持つ、遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを探すアルコと、現実に縛られて生きてきたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら、“未来への帰還＝虹の道”を探す旅に出る。しかし、謎の三つ子から追撃され…というストーリー。
未来からやってきた少年アルコ役を黒川、2075年の地球で暮らす少女イリス役を堀越が務める。吹替声優初挑戦となったが難しかったポイントを問われると「アルコは10歳ぐらいなので。僕は今、16歳なので声を聞いておじさんを感じないかなと思って不安だった」と打ち明けて笑いを誘っていた。
【全身ショット】美脚スラリ！ノースリドレスで登場した堀越麗禾
本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANEL協賛、NEON配給で、世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジー。
物語の舞台は、気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、ある日、虹色に輝く謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツをまとい、タイムトラベル能力を持つ、遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを探すアルコと、現実に縛られて生きてきたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら、“未来への帰還＝虹の道”を探す旅に出る。しかし、謎の三つ子から追撃され…というストーリー。
未来からやってきた少年アルコ役を黒川、2075年の地球で暮らす少女イリス役を堀越が務める。吹替声優初挑戦となったが難しかったポイントを問われると「アルコは10歳ぐらいなので。僕は今、16歳なので声を聞いておじさんを感じないかなと思って不安だった」と打ち明けて笑いを誘っていた。