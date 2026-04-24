QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で「MIVE ケースマ」など新端末3機種を発売した。

MIVE ケースマ

ラインアップに加わったのは、フィーチャーフォンスタイルのスマートフォン「MIVE ケースマ」、Androidタブレットの「aiwa tab AS10L」、未使用品の「iPad（A16）」（11インチ、128GB）の3機種。

MIVE ケースマは、フィーチャーフォンのようなテンキーとスマートフォンのタッチパネルを両立した折りたたみ型の端末。見守り機能も備える。価格は一括払いで3万5640円となっている。aiwa tab AS10Lは、最新のAndroid 15を搭載した10.1インチのタブレットで、価格は一括払いで2万6400円となる。

aiwa tab AS10L

iPad（A16）

iPad（A16）は、11インチ・128GBモデルで未使用品。QTモバイルの認定中古品「QT Certified」の一機種となる。eSIM専用で、利用できる回線種別に制限がある。ドコモ回線（Dタイプ）のデータ専用コースや、ソフトバンク回線（Sタイプ）では利用できない。また、QTモバイルショップおよび機種変更サイト限定での販売となる。価格は一括払いで10万320円となる。

機種名 価格 24回分割 36回分割 MIVE ケースマ 3万5640円 1485円/月 990円/月 aiwa tab AS10L 2万6400円 1100円/月 - iPad（A16） 10万320円 4180円 2750円/月初回のみ4070円