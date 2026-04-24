「撮られてるやん！」上田竜也、密会を週刊誌にスクープされる？ 「港区女子とのスキャンダル！」
元KAT-TUNの上田竜也さんは4月23日、自身のInstagramを更新。密会をスクープされたかのような写真を公開し、話題を集めています。
【写真】上田竜也のスクープショット
コメントでは「あらぁ〜また美女と逃亡」「れあたん女の子にしか見えないwww」「もう完全に美男美女カップル」「出たー！港区女子とのスキャンダル！」「デート中激写！」「撮られてるやん！」「週刊誌？笑笑」「ごめんおもろすぎる」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】上田竜也のスクープショット
「デート中激写！」上田さんは「某街にて 舞台稽古から 逃げ出して 中村嶺亜に会ってる 上田竜也をキャッチした」「声をかけようとしたが 2人は一目散に走り出してしまい 見失った」「『どこ行ったんでしょうね...本当困りましたよ。なんとか見つけ出してほしいです...』と舞台スタッフAは語っている」とつづり、1枚の写真を投稿。モノクロ加工された写真には、並んで歩く上田さんと男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さんの姿が写っていますが、ぼやけて顔がはっきり分からないため中村さんが女性のようにも見えます。まるで週刊誌がスクープ記事を書いたかのような文体で、上田さんのユーモアあふれる投稿ですね。
「このカップルなら推せる」21日にも中村さんとのツーショットを公開していた上田さん。ファンからは「このカップルなら推せる」「二人とも相変わらずの美女！！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)