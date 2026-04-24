いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と予想しています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼4月25日はどこが混む？

▼4月26日はどこが混む？

▼4月27日はどこが混む？

▼4月28日はどこが混む？

▼4月29日はどこが混む？

▼4月30日はどこが混む？

▼ 5月1日はどこが混む？

▼ 5月2日はどこが混む？

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」4月25日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・川口JCT → 久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→柏IC 柏IC付近 10キロ

〈上り〉

・谷和原IC→ 流山IC 柏IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→川越IC 所沢IC付近 10キロ

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→ 綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月25日（土）はどこが混む？【中部・関西】

【画像】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸自動車道

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→京橋IC 京橋西合流付近 15キロ

〈上り〉

・須磨IC→深江IC 魚崎合流付近 10キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ

・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ

・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→高井戸IC 三鷹TB付近 20キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路

〈下り〉

・西宮IC→湊川JCT 京橋西合流付近 10キロ

〈上り〉

・須磨IC→西宮IC 芦屋合流付近 20キロ

「渋滞予想」4月27日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環自動車道

〈外回り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ

〈内回り〉

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月27日（月）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・四ツ橋合流付近 10キロ

・西船場JCT付近（大阪方向） 10キロ

・南港中合流付近（大阪方向） 15キロ

・芦屋合流付近（大阪方向） 15キロ

・柳原西合流付近（姫路方向） 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ

〈内回り〉

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ

〈上り〉

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 10キロ

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月28日（火）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・芦屋合流付近（大阪方向） 10キロ

・大浜合流付近（大阪方向） 10キロ

・湊川合流付近（姫路方面） 10キロ

「渋滞予想」4月29日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

「渋滞予想」4月29日（水）はどこが混む？【中部・関西】

【画像】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□東名高速道路

〈下り〉

・豊田上郷SIC→日進JCT 東郷PA付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→京橋 生田川合流付近 15キロ

「渋滞予想」4月30日（木）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ

〈上り〉

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」4月30日（木）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路

・福島合流付近（大阪方向） 10キロ

・西長堀合流付近（大阪方向） 10キロ

・魚崎合流付近（大阪方向） 15キロ

・柳原西合流付近（姫路方向） 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□関越自動車道

〈下り〉

・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・海老名IC→相模原愛川IC 相模原愛川IC付近 10キロ

〈内回り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ

〈上り〉

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・綾瀬SIC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」5月1日（金）はどこが混む？【中部・関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□伊勢湾岸道路

〈下り〉

・飛鳥IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□阪神高速道路

・森ノ宮合流付近 10キロ

・波除合流付近（大阪方向） 10キロ

・芦屋合流付近（大阪方向） 15キロ

・柳原西合流付近（姫路方向） 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ

・川口JCT→館林IC 羽生PA付近 40キロ

・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 35キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・谷和原IC→土浦北IC 桜土浦IC付近 15キロ



□京葉道路

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□横浜横須賀道路

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ

・嵐山小川IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 25キロ



□上信越自動車道

〈下り〉

・藤岡JCT→富岡IC 甘楽PA付近 15キロ



□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・川口西IC→三郷JCT 三郷JCT付近 15キロ

・三郷南IC→京葉JCT 京葉JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・多治見IC→恵那IC 屏風山PA付近 20キロ

・小牧東IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□東海環状自動車道

〈下り〉

・せと品野IC→可児御嵩IC 五斗蒔PA付近 15キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→関IC 各務原TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉

・日進JCT→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 30キロ

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ



□新東名高速道路

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ

〈上り〉

・豊田東JCT→岡崎東IC 岡崎東IC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・豊明IC→名港潮見IC 名港潮見IC付近 10キロ

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

〈上り〉

・刈谷ｽﾏｰﾄIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・菰野IC→甲賀土山IC 鈴鹿TN付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・小牧IC→岐阜羽島IC 尾西BS付近 10キロ

・養老JCT→関ヶ原IC 関ヶ原IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 15キロ

〈上り〉

・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・大山崎JCT→笠取IC 宇治TN付近 15キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・貝塚IC→泉南IC 高倉山TN付近 10キロ

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・深江サグ付近 10キロ



□西名阪自動車道

〈下り〉

・柏原IC→天理IC 天理IC付近 15キロ



□第二神明道路

〈下り〉

・武庫川出入口→名谷JCT 名谷JCT付近 35キロ

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈下り〉

・垂水JCT→室津PA 仁井TN付近 20キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ

〈上り〉

・池田出口付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・福山SIC→尾道JCT 尾道JCT付近 10キロ

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ



□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋出入口 向東BS 10キロ



□関門自動車道

〈上り〉

・新門司IC→下関IC めかりPA付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・若宮IC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 35キロ

・鳥栖JCT→南関IC 山川PA付近 30キロ

・八幡IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ



□東九州自動車道

〈下り〉

・行橋IC→椎田南IC 築城IC先付近 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・川口JCT→久喜IC 久喜IC付近 25キロ

・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 10キロ

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 20キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 40キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 18キロ

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉

・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 額田TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 15キロ



□伊勢自動車道

〈下り〉

・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 15キロ

〈上り〉

・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・東海JCT→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 15キロ

〈上り〉

・刈谷SIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 20キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□西名阪自動車道

〈下り〉

・柏原IC→天理IC 天理IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→名谷JCT 名谷JCT付近 35キロ

〈上り〉

・深江サグ付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・池田出口付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈下り〉

・垂水JCT→室津PA 室津PA付近 30キロ

・津名一宮IC→洲本IC 洲本IC付近 10キロ

〈上り〉

・北淡IC→名谷JCT 舞子TN付近出口付近 15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・大三島IC→尾道大橋IC 向東BS付近 25キロ



□高知自動車道

〈下り〉

・大野原IC→川之江東JCT 川之江東JCT付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・八幡IC→若宮IC 神田TN付近 10キロ

・若宮IC→福岡IC 旧立花山BS付近 10キロ

・須恵SIC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 15キロ

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

〈上り〉

・栃木IC→羽生IC 羽生PA付近 25キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ

・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→柏IC 柏IC付近 10キロ

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 18キロ

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・駒門PASIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東富士五湖道路

〈下り〉

・富士吉田IC→須走IC 須走IC付近 10キロ



□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 額田TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈下り〉

・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 15キロ

〈上り〉

・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港中央IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ

〈上り〉

・刈谷SIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS 付近 15キロ

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・須恵SIC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 10キロ

〈上り〉

・広川IC→筑紫野IC 基山PA先付近 15キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 20キロ



□東九州自動車道

〈下り〉

・今川SIC→椎田南IC 椎田南IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・久喜IC→岩槻IC 岩槻IC付近 15キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ

・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ

〈上り〉

・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・松井田妙義IC→富岡IC 富岡IC付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ

・酒々井IC→四街道IC 四街道IC付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 15キロ

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東富士五湖道路

〈下り〉

・富士吉田IC→須走IC 須走IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・駒門PASIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・中津川IC→土岐IC 土岐IC付近 25キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 10キロ



□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□東海北陸自動車道

〈上り〉

・郡上八幡IC→美濃IC 鶴形山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・養老SAｽﾏｰﾄIC→一宮JCT 尾西BS付近 15キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【関西・中国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈上り〉

・和歌山北IC→泉佐野JCT 高倉山TN付近 15キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→湊川JCT 柳原西合流付近 20キロ

〈上り〉

・須磨IC→西宮IC 芦屋合流付近 25キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 20キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉

・津名一宮IC→名谷JCT 舞子TN付近 35キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・三原久井IC→河内IC 河内IC付近 10キロ

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

・玉島IC→岡山JCT 二子TN付近 10キロ

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ



□広島岩国道路

〈上り〉

・岩国IC→大野IC 玖波第二TN付近 10キロ



□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・瀬戸田PA→尾道大橋IC 向東BS付近 20キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・須恵SIC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 15キロ

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・甘木IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ

「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 20キロ

・西那須野塩原IC→矢板IC 矢板北PA付近 10キロ

・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・松井田妙義IC→富岡IC 富岡IC付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・足柄スマートIC→秦野中井IC 大井松田IC付近 10キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

「渋滞予想」5月6日（水）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月6日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉

・津名一宮IC→淡路IC 淡路IC付近 15キロ