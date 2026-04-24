SixTONESジェシー、『新劇場版☆ケロロ軍曹』に声優出演 オリジナルキャラクター“アルル”＆“デルル”一人二役に初挑戦
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）に声優として出演することが決定した。このほど最新映像となる本予告映像が解禁。併せて本ビジュアル、主題歌も公開された。
【動画】『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』予告
ジェシーはオリジナルキャラクター“アルル”と“デルル”を担当。バラエティーで見せるユニークな面と持ち併せた器用さから、今回、ケロン人の兄弟役に抜てきされ、一人二役に初挑戦する。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として福田雄一監督のもと、制作される。
さらに主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いてanoが担当することが決定。本作のために書き下ろした楽曲「貸しっぱなしデスティニー」は、anoのパワフルな歌唱力が際立つ、疾走感あふれるロックチューンとなっており、シリーズ史上最大規模の戦いに相応しい楽曲に仕上がっている。あのは、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長を務めている。
解禁された本予告映像では、南の島への家族旅行に大はしゃぎする様子から一転、お留守番と知らされショックを受けるケロロ軍曹の姿が…。そんな中、冬樹から渋谷に謎の妖怪たちが現れてパニックになっているとの連絡が。渋谷に向かったケロロたちだが…。これは新たな侵略者の仕業（!?）そして正体不明の発明家“アルデル博士”とはいったい…。ケロロ小隊が侵略者のプライドをかけて新たな侵略者に立ち向かう。
さらにケロン人の兄弟“アルル”と“デルル”の姿も映し出され、ケロロたちの前に立ちはだかる。果たして彼らは敵なのか、それとも味方なのか。ケロロ小隊は史上最強の敵から地球を守ることができるのか。日本全土から宇宙を舞台にした迫力満点のアクションシーンも垣間見え、シリーズ最大のスケールに期待が高まる映像になっている。
また、本ビジュアルも解禁。滅亡の危機に瀕した地球を背に、最強の敵へと立ち向かうケロロ小隊と仲間たちの姿が描かれており、背後には“アルデル博士”のたたずむ姿と、ケロン人の兄弟アルルとデルルの姿も。壮絶な戦いを予感させるビジュアルに仕上がっている。
■ジェシーコメント
アルルとデルルという2役をとても楽しく演じることができました！
最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツをつかんでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。
福田監督も笑ってくれてとてもうれしかったです！
アルルとデルルどちらも最高なキャラクターになっているので、「え？ジェシーだったの？」と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！
そして、今回はシリーズ最大規模の脅威に立ち向かっていくストーリーということですごくドキドキしました！
豪華なキャストの皆さまと福田監督のスパイスが入ったこの『ケロロ軍曹』に参加できることがとてもうれしいです！
色々な展開やさまざまなキャラクターたちを愛してください！
僕はアルルとデルルがお気に入りです！皆さん！劇場でお待ちしております！
■anoコメント
「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。
監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！
映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。
【動画】『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』予告
ジェシーはオリジナルキャラクター“アルル”と“デルル”を担当。バラエティーで見せるユニークな面と持ち併せた器用さから、今回、ケロン人の兄弟役に抜てきされ、一人二役に初挑戦する。
さらに主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いてanoが担当することが決定。本作のために書き下ろした楽曲「貸しっぱなしデスティニー」は、anoのパワフルな歌唱力が際立つ、疾走感あふれるロックチューンとなっており、シリーズ史上最大規模の戦いに相応しい楽曲に仕上がっている。あのは、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長を務めている。
解禁された本予告映像では、南の島への家族旅行に大はしゃぎする様子から一転、お留守番と知らされショックを受けるケロロ軍曹の姿が…。そんな中、冬樹から渋谷に謎の妖怪たちが現れてパニックになっているとの連絡が。渋谷に向かったケロロたちだが…。これは新たな侵略者の仕業（!?）そして正体不明の発明家“アルデル博士”とはいったい…。ケロロ小隊が侵略者のプライドをかけて新たな侵略者に立ち向かう。
さらにケロン人の兄弟“アルル”と“デルル”の姿も映し出され、ケロロたちの前に立ちはだかる。果たして彼らは敵なのか、それとも味方なのか。ケロロ小隊は史上最強の敵から地球を守ることができるのか。日本全土から宇宙を舞台にした迫力満点のアクションシーンも垣間見え、シリーズ最大のスケールに期待が高まる映像になっている。
また、本ビジュアルも解禁。滅亡の危機に瀕した地球を背に、最強の敵へと立ち向かうケロロ小隊と仲間たちの姿が描かれており、背後には“アルデル博士”のたたずむ姿と、ケロン人の兄弟アルルとデルルの姿も。壮絶な戦いを予感させるビジュアルに仕上がっている。
■ジェシーコメント
アルルとデルルという2役をとても楽しく演じることができました！
最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツをつかんでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。
福田監督も笑ってくれてとてもうれしかったです！
アルルとデルルどちらも最高なキャラクターになっているので、「え？ジェシーだったの？」と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！
そして、今回はシリーズ最大規模の脅威に立ち向かっていくストーリーということですごくドキドキしました！
豪華なキャストの皆さまと福田監督のスパイスが入ったこの『ケロロ軍曹』に参加できることがとてもうれしいです！
色々な展開やさまざまなキャラクターたちを愛してください！
僕はアルルとデルルがお気に入りです！皆さん！劇場でお待ちしております！
■anoコメント
「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。
監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！
映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。