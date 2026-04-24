4月23日に放送された『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）。元テレビ朝日職員でレギュラーコメンテーターの玉川徹氏（63）と、ゲストの千葉商科大・常見陽平教授（52）が言い争う一幕があった。

番組では「変わる働き方」をテーマに、昭和と令和の世代間ギャップなどを特集。すでに新入社員の退職が相次いでおり、退職へと至った経緯などを取り上げた。中でも注目を集めたのが「ホワイトハラスメント」について。上司や先輩が過剰に配慮することで、新入社員が“成長の機会を奪われている”と感じるという。

番組が進む中で、“苦しい思い”をしている若者たちに対して玉川氏は「苦しい思いは僕らだって、それより前の世代だってしてますけどね」とコメント。「今の世代だけ苦しい思いをしてるっていうのは、むしろ甘やかしてるんじゃないの？」と苦言を呈した。

そんな玉川氏の意見に賛同できず、「苦しさの種類が違う」と反論したのが常見氏だ。「そもそも、ハラスメントがこれだけ容認されていた社会っておかしいと思いませんか？」と問いかけ、「若者苦しいぜ、働く人苦しいぜっていうのが労働社会をおかしくしている」と指摘。しかし玉川氏も反論を重ねて議論は平行線をたどり、羽鳥慎一（55）が半ば強引に話をまとめて次の話題へ移ることに……。

放送後、常見氏も思うところがあったのだろう。自身のXで《玉川さんの発言に、ちょっと待ってとなり、スイッチが入りました。まあ、専門家として、事実をもとに説明したと思います》と言及。《Xは大荒れでしたが、個別にたくさんの「よくぞ言った」メッセージを頂きました》という言葉通り、常見氏の主張には《若者と接してる常見教授だからこその発言》と賛同の声が寄せられた。

「注目を集めたのはホワイトハラスメントの話題だけではありません。番組では“静かな退職”についても特集していて、常見氏はなぜ“静かな退職”に至るのか説明。まともなビジネスをやっているのか、社内でハラスメントが横行していないかと考えるようになり、無力感や『この仕事ってくだらなくないか？』と感じることが要因だと語っていました」（テレビ誌編集者）

その流れで常見氏は「毎日、僕ら国民からすると、京都の殺人事件をこれだけ報じないといけないのかと思うんですよね」とコメント。アシスタントの松岡朱里アナ（24）に「どう思います？」と振り、返答に窮する松岡アナにさらに答えを要求。羽鳥アナから「それは後にしましょう」と注意され、玉川氏からも「それはいま彼女に話させるのはすごくリスキーですよ。かわいそう。そんなこと聞くべきじゃないですね」と釘を刺されていた。

常見氏の言動に対してはネット上で賛否の声があがった。

思わぬ物議を呼んだ玉川氏vs常見教授のバトル。2人が交わした激論の内容を、若者世代はどう受け止めたのだろうか。