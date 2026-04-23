40・50代の「服選び」→【グローバルワーク】で！ 時短おしゃれが叶う♡「優秀セットアップ」

忙しい朝「何を着よう」と悩む時間を少しでも減らしたい！ センスの良い「セットアップ」があれば、時短おしゃれが叶いそう。そこで今回編集部が注目したのは【グローバルワーク】のセットアップ。上品なのに華やかさもあり、40・50代のコーデを格上げできるかも。

たっぷりのギャザーが目を引くポイント

【グローバルワーク】「ギャザーキャミビスチェ」\4,990（税込）、「ギャザーイージーパンツ」\5,990（税込）

ふんわり感のある、キャミビスチェとパンツのセットアップ。胸元のフリルが、さりげない甘さをプラスします。ブラウスを合わせればきれいめに、Tシャツを重ねればカジュアルな印象に。時短でコーデが決まるのに、シャレ見えを狙えるのが嬉しいポイントです。公式サイトによると「薄手で驚くほど軽い着心地のため、暑い夏場でもベタつかず涼しく快適に過ごせる」とのこと。

セットアップできれいめカジュアルを格上げ

サンドベージュを着用したコーデ。着こなしが品よくまとまるセットアップは、大人女性ぴったり。カラーバッグをひとつ添えると、程よい抜け感が生まれます。スニーカーと合わせればカジュアルに、フラットシューズやミュールなら上品な大人スタイルに。

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writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。