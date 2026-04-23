「邪魔しないでニャ」 子猫のお気に入りの秘密基地は…？

YouTubeチャンネル「サウナ猫しきじ」では、エアコンの上で自由気ままに過ごす子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「しっぽピコピコしてないで降りてきなさい」「飼い主さんとの攻防もかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】飼い主さんが「どこ！？」と探したら…これが、“秘密基地”でくつろぐ子猫です！

注目を集めたのは「エアコンに挟まって降りられなくなった子猫がコチラです……」という動画。最初に目に入るのは、エアコンの上にすっぽり挟まった愛らしい子猫のしきじさんです。見ているこっちは危なそうでハラハラしますが、当のしきじさんはあくびをして狭い場所を堪能している様子。「邪魔しないでニャ」という声が聞こえてきそうです。

「やめろニャ！」 下ろそうとする飼い主さんとの攻防戦

ところが、自由気ままに過ごしていたのもつかの間。「戻れないニャ…」と言わんばかりに、しきじさんは降りられなくなったことに気付き慌て始めます。

しばらくすると開き直ったのか、居心地の良さを感じ始めたしきじさん。危ないので下ろそうとする飼い主さんですが、自分のオアシスを邪魔されたと思ったしきじさんは「やめろニャ」と容赦なく食らいつきます。

満足げな表情でついに下界へ…

たっぷりと新たな居場所を堪能したしきじさんは、「満足したのニャ」とようやく下界に降りてきました。この調子では再びエアコンに挟まる日がやってきそうですが…。動作一つ一つがかわいすぎて憎めませんよね。しきじさんの満足げな表情を見届け、動画は終了しました。

動画を見た人からは「危ないよ〜落ちないでね」と心配する声のほか、「もふもふの体でエアコンにモップかけたらだめよ」とかわいさ余っての注意コメントも寄せられていました。皆さんもかわいい子猫の冒険をぜひチェックしてみてください。