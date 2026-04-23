【熱くない】油がハネない「冷凍コロッケ」の揚げ方が便利！

揚げ物をしているときに怖いのが、油がハネてしまうこと。熱くて怖い思いをすると、次からは料理に取りかかれずに躊躇してしまいますよね。そこでオススメなのが、油がハネない「冷凍コロッケ」の揚げ方です！ 今まで恐怖心と戦っていた人も、これなら気軽に揚げられるはず。熱くなく、怖くないので、揚げ物料理の出番が増えますよ。

はじめから投入するのがポイント

鍋に油を入れたら、冷凍庫から取り出したコロッケも、油の中に投入しちゃうんです。あとは点火して、いつもどおりに揚げるだけ。内側から水蒸気が出てくるので、油漬けになる心配もないとのこと。油がハネないので、もうこれからは怖くありません。



実際に試した人も成功！

「破裂しなかったです」「少ない油でもすごく綺麗に出来ました！」「ありがとう、助かった！」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも成功報告が届いています。





コロッケも破裂せずに、美しい見た目に仕上がるなど、利点ばかりの秀逸ワザ。こんがり色に揚がるまで、鍋のそばでゆったりと観察しましょうね。キレイなまんまるコロッケで、食事も朗らかに和みます。