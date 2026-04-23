タルト専門店「キル フェ ボン」が、母の日に向けた限定タルト「イチゴとベリーのティラミス」を、5月1日（金）から5月31日（日）まで全12店舗で発売する。

「キル フェ ボン」が母の日限定の赤いカーネーションをモチーフにしたタルトを発売

新作タルトは、赤いカーネーションの花束をイメージしたデザインで、丸みのある立体的なクリームで花びらのようなやわらかさを表現し、トップには真っ赤なイチゴをあしらった華やかな一品に仕上がっている。

味わいのポイントは、北海道生乳100％のフレッシュチーズを使用した、まろやかでなめらかな口どけのマスカルポーネクリームで、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーをブレンドした自家製ベリージャムを合わせ、果実の甘みと酸味のバランスを引き出している。

「イチゴとベリーのティラミス」（piece 1490円）

「イチゴとベリーのティラミス」（whole・25cm 1万4904円、whole・17cm 8197円）

5月1日（金）から期間限定で、店舗でケーキや焼き菓子のボックスを購入すると、母の日限定チャームが無料で付く。数量限定のためなくなり次第終了となる。

期間限定の母の日限定チャーム付きボックス

焼き菓子のボックス

キル フェ ボンの母の日限定タルト「イチゴとベリーのティラミス」は、価格はピース1490円、ホール（25cm）1万4904円、ホール（17cm）8197円。5月1日（金）から5月31日（日）まで全12店舗で限定販売する。価格はすべて税込み。