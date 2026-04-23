敵地・ジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。防御率0.38、最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測した。中盤にピンチを招いたが、衝撃の1球で三振斬り。LA解説も「おーっ！」と唖然とした。

初回は2死一、二塁のピンチを招いたが、凌ぎ切ると以降は完全に復調。11者連続アウトを奪った。5回1死一塁ではギルバートに対してカウント3-1となり、外角高めの1球はボール判定。打者は一塁へ歩き出した。しかし捕手のスミスがすかさずチャレンジ。リプレーの結果、投球はストライクゾーンをギリギリかすめており、カウント3-2で再開した。

場内のボルテージが高まるなか、大谷が渾身の1球を投げ込んだ。100.2マイル（約161.2キロ）のフォーシームは真ん中付近から三塁方向に横滑りし、ギルバートのバットは空を切った。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は「空振り三振！ ボールフォアになりそうな真っ直ぐを振らせました！」と大興奮で伝えた。

解説を務めた通算204勝のレジェンドOB、オーレル・ハーシュハイザー氏も「真ん中高めのストライクゾーンに来るかと思われましたが、そこから逃げていくような変化で、バットを完全にかわしましたね。この変化を見てください。おーっ！」と目を丸くした。ネルソン氏も「これはフォーシームですよ！」と、驚きを隠さなかった。大谷は6回もゼロに抑え、6回5安打無失点、7奪三振無四球の好投を見せたが、勝利投手とはならなかった。（Full-Count編集部）