ケンドーコバヤシ、千原兄弟・千原ジュニアが２１日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。

ケンコバは、最近の出来事として新幹線でのトラブルを述懐。

「ちょっとね…。テレビ番組で、そんな胸くそ悪いエピソードやめてくれっていう話を今からしたいんですけど」と切り出し「すごい胸くそ悪いことに巻き込まれたんですけど」と話した。

ケンコバは新幹線に乗っていた際のトラブルを回想。

「自分の席に。グリーン席で用意していただいて。指定席です。上着と荷物を（棚の）上に乗せてたときに。一列後ろに座ってた男が。ちょっと身なりのいい、たぶん、いい会社に勤めているんやろうな？って若いサラリーマン。仕事のできるような方なんでしょうけど」と話した。

「俺が荷物をあげてるときに（男性が）『近くに座んなよ！キモクサじじい！』って言って。えぇ？って。向こうも『あっ…！』って。（声の）ボリュームを間違えたのか、心の声を出したのか…」と苦笑した。

つづけて「『いや…、僕におっしゃられました？』って…」と聞くと、男性は、無表情で黙り込んだという。

ケンコバは「心の中で思うことはね（仕方ない）。たぶん、それが出ちゃったんでしょうね」と苦笑。「まあ、ええかと」と思ってトイレに立ったという。

「（トイレから）戻ってきたら。乗務員の方を呼んでて。（男性が）『あの人です！』って俺のことを指さしてきて。は？ってなって。『え？どうかしましたか？』と自分の席に行ったら（乗務員は）『この方が（ケンコバから）脅されているとおっしゃっていて…。警備員の方をお呼びしようかというお話をしてたんです』って」とトイレに行っている間に思いも寄らぬ展開になっていたという。

ケンコバは乗務員に「ちょっと待ってくださいね…。一から、ちゃんと説明します。僕が来たときにこの方に暴言を吐かれたんです」と、むしろ自分が被害を受けたことを説明。乗務員と話している最中、男性は震えながら「おい？暴力か？暴力でケリつけたいのか？」とケンコバに訴えてきたという。

ケンコバは男性の言葉に「いや、一切そんなこと言ってませんよね…って。僕、そんなこと一切言ってませんし、やってませんよね？って」と返答。「（男性は）『いや、暴言には暴言で返せよ！』って…」と苦笑した。ジュニアも「なんでやねん…！」と理不尽すぎる展開に苦笑していた。