シンガー・ソングライターASKA（68）が23日、Xを更新。20日に青森県で最大震度5強を記録した地震後、SNSで「人工地震だ」などのデマや陰謀論が拡散しているとの報道を引用した上で「これから（もう始まってる）Xやその他ネットはデマだらけになる」と警告した。

ASKAが引用した記事では、20日の地震後、「人工地震だ」「北海道日高沖で調査活動中の海洋開発機構の探査船「ちきゅう」が地震を引き起こしたなどのデマや誤情報が拡散している。AIで作った避難する人々の偽動画もあったとしている。

ASKAは「これから（もう始まってる）Xやその他ネットはデマだらけになる」とSNSやネット上の情報について、見解を語った。

さらに、「『偽・誤情報』として、ガンガン取り締まりやすくなる。そうなると、真実も嘘もわからなくなる」ともポスト。「『偽・誤情報』として、ガンガン取り締まりやすくなる。」とした真意は不明だが、真実を伝えた発信が何者かによってデマ認定されてしまうかもしれない危険性への懸念ともとれる。

ASKAは記事が事実を伝えているのか、デマとされた情報が事実を伝えているのかには言及していない。

さらにASKAは別ポストで「そうなるとデマを請け負う会社が増えてくる。お金になるから」とも投稿している。