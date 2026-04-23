23日14時現在の日経平均株価は前日比599.95円（-1.01％）安の5万8985.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は219、値下がりは1321、変わらずは29と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は162.51円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が35.6円、フジクラ <5803>が33.79円、ファナック <6954>が32.85円、京セラ <6971>が23.73円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を77.23円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が28.96円、中外薬 <4519>が10.06円、三菱重 <7011>が7.21円、ルネサス <6723>が6.37円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産、食料、機械と続く。値下がり上位には非鉄金属、サービス、空運が並んでいる。



※14時0分4秒時点



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