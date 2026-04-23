「ぺらぺらなのにすごいや！」ストック買い確定の100均家事楽グッズ

ダイソーで見つけたぺらぺらの雑巾。正直見た目は心もとないのですが、これがすごい商品なんです！なんと水入らずで、気になる汚れを落としてくれる化学ぞうきん。8枚入りで110円（税込）とコスパ◎なのもうれしいポイントです。ストックしておけば、家中で活躍すること間違いなし。さっそくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：化学ぞうきん からっぷきん

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：27×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905803811166

ストックしておきたくなるダイソーのお掃除アイテム

ダイソーの掃除グッズ売り場で気になるアイテムを発見！その名も『化学ぞうきん からっぷきん』です。

普通の雑巾と一体何が違うのでしょうか…？

パッケージを見ると、水のいらない化学ぞうきんとのこと。細かい繊維でホコリや髪の毛などの汚れを絡めとってくれるのだとか。

水を使わずにキレイにできるとあれば、水拭きの跡残りが気になるガラス製品のお手入れにも活躍してくれそうです！

あちこちをキレイに！水を使えないもののお掃除にぴったり

サイズは27×20cmで、スマートフォンとサイズを比較するとこんな感じ。これ1枚で両面使うことができるので、コスパも◎です。

お値段は8枚入りで110円（税込）です。

ぞうきんという名前のわりには、想像以上にペラペラ…。やや頼りない印象ですが、実際に掃除をしてみましょう！

まずは水拭きの跡を残したくない、ガラス製のライトから。傷をつけずにキレイにしたいので、普段からはたきホコリを落としていましたが、落としきれない汚れがたまってしまいこびりついていました。

そんなしつこい汚れも『化学ぞうきん からっぷきん』で、すっかりキレイに！何度拭いても落ちずに諦めていたので、驚きました！

さらにうれしいのが、市販のワイパーに装着できるサイズ感という点。不織布のドライシートと比べて、ハリがあり、床の汚れをしっかりとキャッチしてくれます。

掃除を終えて、確認したらびっくり！水を一切使ってないにもかかわらず、しっかりと汚れを吸着しています。

このままポイッと捨てるだけなので、面倒な手入れもありませんよ。

今回はダイソーで購入した『化学ぞうきん からっぷきん』をご紹介しました。水拭きを避けたい家具やフローリング、電気製品、ピアノなどの楽器、オーディオ製品、皮革・合成皮革製品、自動車内・外の掃除に便利な商品。

薄手なのでストックしやすいのもおすすめポイントです。常にストックしておけば、サッとお掃除したいときに便利。ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。