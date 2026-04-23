デカ過ぎんだろ...　東京・御徒町で1日1個だけ売られてる狡教霏腓にぎり瓩8.5万人驚がく

「大きいってそれだけで面白いぜ」

【話題のポスト】154.1万表示、8.5万いいねの爛妊すぎおにぎり

そんな呟きと共に投稿された爛献礇鵐椨瓩淵屮弔、X上で注目を集めている。

2026年4月12日、Xユーザーのお猿30号（＠os30g）さんが投稿したのは、ラップに包まれた黒い円盤状の何か。手の平と比較すると結構な大きさだ。フリスビーみたいである。

しかしその表面には、「いくら」とか「紅鮭」などと書かれた紙が貼られている。そして見慣れたおにぎりのイラストも......。

こ、こいつ、まさかおにぎりなのか！？ このデカさで！？

Jタウンネット記者は14日、注目を集めた犁霏おにぎり瓩砲弔い董投稿者のお猿30号さんに話を聞いた。

どこを食べても具材の味

お猿30号さんが犁霏おにぎり瓩鯣見したのは、JR御徒町駅前にある魚介専門店「吉池」でのこと。

12日のお昼、同店の総菜コーナーで1300円で購入したという。

吉池公式Xアカウントの投稿によると、犁霏おにぎり瓩寮蟻里亘萋1個限定で販売している「ジャンボおにぎり」。

いくら、焼鮭、焼たらこ、博多明太子、南高梅おかかの5つの味が1つになった、ボリューム満点の一品だ。

「具材は隙間なくどこを食べても味がするように入れられていて、どの具材も美味しかったので最後までうんざりすることもなく楽しく食べられました。お昼ご飯、おやつ、夜ご飯の2.5食分くらいになりました。この日の後半はこれしか食べてないです」（お猿30号さん）

おにぎりというより猜匱衒枦瓩箸い辰深颪里△襦屮献礇鵐おにぎり」に、X上では8万5000件以上のいいね（20日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。

「発想がすごい」

「お茶碗何杯分なの」

「フリスビーみたいなデカさw」

「自転車のサドルかと思った」

食べきれる自信があるという読者の皆さんは、1日1個の限定販売を狙ってみては？