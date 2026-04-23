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工学博士であるパクくんのYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人との結婚ってどうなの？結婚8年目の日本人に聞いてみた 【5つの質問】」と題した動画を公開した。韓国人男性と結婚した日本人女性・ユミさんをゲストに迎え、日韓夫婦のリアルな実情や、文化の違いから来る意外な苦労について語っている。



動画では、パクくんがユミさんとその夫・キムさんにインタビューを実施。二人の馴れ初めについて、ユミさんは「運命的に出会った」と冗談めかしつつ、実際は「アプリで出会った」と告白した。当時、韓国時代劇ドラマ『トンイ』などを見て韓国語を勉強中だったユミさんは、キムさんの「誠実そうで優しそうな感じ」に惹かれ、交際に発展したという。



結婚生活の話題では、ユミさんが「韓国の男性は料理をよくしてくれるイメージがあるが、そこは良かった」と満足げに語る一方、大変だったこととして「文化の違い」を挙げた。日本では箸を横に置くが韓国では縦に置くことや、日本の玄関では靴を揃えるが韓国ではそのまま入っていくことなど、生活習慣の些細なズレを指摘。「なんで揃えないの？と気になってしまう」と語る妻に、隣のキムさんも苦笑いを浮かべていた。また、家族文化についても言及し、ユミさんは韓国を「『ウリ（私たち）』の国」と表現。家族間の距離が近く集まりが多い点を、「日本の50～60年前、お父さんお母さん世代の家族のあり方に近い感じがする」と分析した。



最後は国際結婚を考える人へのアドバイスとして、ユミさんが「言語が重要」と断言。「相手の家族と意思疎通を図り、心を理解するためには言葉が必要」と語り、互いの背景を尊重し合う夫婦の絆が垣間見える内容となっている。