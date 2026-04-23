お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が22日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。自身の“ダイエット事情”について語った。

この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。「MCにデブがいない理由」という話題になり、相方・ノブから「大悟も太らん」と若手時代から体形が変わっていないことを指摘された。

これに対し、大悟は「ワシは結構意識してやってるもんね」と即答。しかし、すかさずノブから「しないやん!」と鋭いツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。

大悟は苦笑いしながら、「ワシは毎日お酒を飲むから、次の日の夜までご飯が食べられへんねん」と太らない理由を告白。二日酔いやお酒の影響で食欲が湧かないという、酒豪で知られる大悟らしい理由に、スタジオからは納得と驚きの声が上がった。

プライベートでも親交が深い「かまいたち」の濱家隆一は「一番体に悪いっすよ」と心配しつつ「何にも食わないっすから」と証言。続けて、大悟から焼き肉に誘われた時にはタンを2〜3枚食べただけで、後はずっとお酒を飲んでいたと振り返った。