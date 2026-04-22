1児の母・岡副麻希、1歳娘とのシュウマイ作りの様子公開「器用さがすごい」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】フリーアナウンサーの岡副麻希が4月21日、自身のInstagramを更新。娘とのシュウマイ作りの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳フリーアナ「真似したい」1歳娘とのシュウマイ作りの様子公開
岡副は「今日は母の命日 3年が経ちました」と報告し、今でも会いたい気持ちは変わらないものの、月日が経つにつれて不思議と母親の存在を近くに感じるようになったと心境をつづった。
続いて「動画は先日の娘とのシュウマイ作り」と紹介し、娘がスプーンでたねを皮に器用に乗せる様子を動画を投稿。「私は材料を用意し、娘が全てたねを作ってくれて 2人で包みました」と説明し「どれを33歳（私）が包みどれを1歳児（娘）が包んだのかわからない笑」とコメントを添えた写真も披露した。
また、自身の母親について自分とは違ってとても器用だったと振り返り「ママみたいな母親を目指し続けはするけれど なかなか届きそうにはありません！笑」としつつ「引き続き、私なりにがんばらなくちゃ！」と前向きな思いを記している。
この投稿には「娘さんとのお料理タイム、可愛すぎる」「真似したい」「娘さんの器用さがすごい」「1歳で包めるの天才なのでは」「こういう時間憧れる」「本気でどっちが包んだのか分からない」「お母様も絶対に喜んでる」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳フリーアナ「真似したい」1歳娘とのシュウマイ作りの様子公開
◆岡副麻希、娘とのシュウマイ作り公開
岡副は「今日は母の命日 3年が経ちました」と報告し、今でも会いたい気持ちは変わらないものの、月日が経つにつれて不思議と母親の存在を近くに感じるようになったと心境をつづった。
また、自身の母親について自分とは違ってとても器用だったと振り返り「ママみたいな母親を目指し続けはするけれど なかなか届きそうにはありません！笑」としつつ「引き続き、私なりにがんばらなくちゃ！」と前向きな思いを記している。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿には「娘さんとのお料理タイム、可愛すぎる」「真似したい」「娘さんの器用さがすごい」「1歳で包めるの天才なのでは」「こういう時間憧れる」「本気でどっちが包んだのか分からない」「お母様も絶対に喜んでる」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】