BEYOOOOONDS・平井美葉、光や音に対する感覚過敏の不調を報告 当面の間グラス装着しパフォーマンス「本人の体調に十分配慮しつつ活動」

BEYOOOOONDS・平井美葉、光や音に対する感覚過敏の不調を報告 当面の間グラス装着しパフォーマンス「本人の体調に十分配慮しつつ活動」