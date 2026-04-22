BEYOOOOONDS・平井美葉、光や音に対する感覚過敏の不調を報告 当面の間グラス装着しパフォーマンス「本人の体調に十分配慮しつつ活動」
ハロー！プロジェクトは22日、公式サイトを更新。BEYOOOOONDSの平井美葉の体調について報告した。
【写真集カット】色気溢れる…美デコルテあらわな平井美葉
「メンバーの平井美葉ですが、半年ほど前から、光や音に対する感覚過敏をはじめとする不調が続いており、医師の診察を受けながら経過を見てまいりました」とし「その結果、医師の指導のもと、当面の間ステージおよびイベント出演時には、照明などの影響を軽減するためのグラスを装着したうえでパフォーマンスを行わせていただきます」と伝えた。
「今後は医師の判断のもと経過を見ながら、本人の体調に十分配慮しつつ活動を続けてまいります」と伝えた。
平井美葉は1999年12月11日生まれ、東京都出身。A型。2018年にBEYOOOOONDSに加入した。
【写真集カット】色気溢れる…美デコルテあらわな平井美葉
「メンバーの平井美葉ですが、半年ほど前から、光や音に対する感覚過敏をはじめとする不調が続いており、医師の診察を受けながら経過を見てまいりました」とし「その結果、医師の指導のもと、当面の間ステージおよびイベント出演時には、照明などの影響を軽減するためのグラスを装着したうえでパフォーマンスを行わせていただきます」と伝えた。
「今後は医師の判断のもと経過を見ながら、本人の体調に十分配慮しつつ活動を続けてまいります」と伝えた。
平井美葉は1999年12月11日生まれ、東京都出身。A型。2018年にBEYOOOOONDSに加入した。