22日(水)は晴れ間が広がって、日中は暖かくなりました。最高気温は、上越市高田で24.7℃まで上がり、今シーズン一番の暖かさになりました。その他も広く5月下旬並みの少し汗ばむ陽気になりました。



さて、県内では昨日から今日にかけて『黄砂』の飛来が予想されていました。こちらは新潟・中央区で撮影された写真です。ベランダの手すりに細かい砂のような汚れが付着しています。



黄砂の飛来は一旦今日で落ち着きますが、23日(木)は次第に傘が必要になりそうです。



◆23日(木)午前9時の予想天気図

九州付近の低気圧が日本の南を進むでしょう。このため、天気が下り坂で低気圧周辺の雨雲が次第に県内にもかかる見込みです。



◆23日(木)の天気の移り変わり

朝6時は広く日差しが届くでしょう。上・中越でも晴れ間の出るところがありそうです。ただ、時間を進めると日中は次第に雲が増えて、早いところでは昼ごろから雨が降り出すでしょう。



そして、午後は西から雨の範囲が広がって、夜は広い範囲で雨が降りそうです。曇りの表示のところでも雨雲がかかる可能性がありますので、お出かけの際は傘があったほうが良さそうです。