歌手の森口博子（57）が19日に更新された小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。婚活事情について語った。

恋愛相談をするほど仲が良い小林と森口。現在未婚の森口は結婚について「誰かできたとするじゃないですか。もうこんなに自分のペースができあがってしまって、相手に“え？こういう生活スタイルなの？”とか思われないかなとか、相手のスタイルを私も受け入れられるかとか、もう大人になりすぎちゃって、そんなことを考えちゃうと正直面倒臭いっていうのが今の正直な感想」と激白。

これに小林が「きっとね、ビビーッとくる人がまだ来てない。そういう人と会ってないと思う」と指摘すると、森口は「今まではきたことあったんですけど…、結婚もしようって言われたんですけど。でも仕事を辞めてほしいって言われたんです」とぶっちゃけた。

小林は「あぁ〜、前聞いた」と顔をしかめリアクション。森口は「付き合い始めは仕事していいよって言ってたんですけど、具体的な話になると辞めた方がいいよって言われたので」と事情を説明し、カメラに向かって「辞めませーん」とポーズをしながらおどけた。