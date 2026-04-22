人気キャラクター「パペットスンスン」が、サニーサイドアップ（東京都渋谷区）が手掛ける「Happyくじ」に初登場。5月29日に発売が開始されます。

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パペットスンスンのHappyくじは、SP・A〜H賞・LAST賞の全9等級で展開。中でも、LAST賞「パペットスンスン クロック」（全1種）、SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」（全1種）、A賞「パペットスンスン おしゃべりフィギュア」（全10種）、B賞「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」（全5種）は、スンスンが「おしゃべりしてくれる」アイテムになっています。

LAST賞は、Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、午前9時、正午、午後3時、同6時の1日4回、スンスンが時刻を知らせてくれます。高さは約22.6センチ。SP賞は、高さ約30センチ、ぬいぐるみの手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれます。A賞は、高さ約6.5センチ〜11センチ（台座含む）で、ボタンを押すと声を発する仕様になっています。B賞は、高さ約15センチ（上部金具含む）で、Happyくじ限定の録り下ろしボイスが楽しめます。

C賞は、小物などを収納できる「パペットスンスン キャニスター」（全6種）、D賞はスンスンがデザインされたカード24枚が入った「パペットスンスン 絵あわせカード」（全1種）、E賞は3種類のジッパーバッグがセットになった「パペットスンスン ジッパーバッグ」（全6種）、F賞は「パペットスンスン アクリルスタンド」（全9種）、G賞は「パペットスンスン フードピック」（全4種）、H賞は「パペットスンスン ステッカーセット」（全5種）です。

価格は920円（税込み）で、セブン−イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで販売されます。